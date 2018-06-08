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Okul bahçesine yapılan kütüphaneye şehit polisin ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

 MARDİN'in Derik ilçesinde, 800 öğrencisi bulunan, 22 sınıflı MAREV İbrahim Fidanoğlu İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde yapılan kütüphaneye, ilçeye geçici görevle gelen, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polis memuru Orhan Ayan'ın adı verildi.

Okul bahçesine yapılan kütüphaneye şehit polisin ismi verildi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 800 öğrencisi bulunan, 22 sınıflı MAREV İbrahim Fidanoğlu İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde yapılan kütüphaneye, ilçeye geçici görevle gelen, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polis memuru Orhan Ayan'ın adı verildi.
Derik ilçesine 15 Ekim 2012 yılında geçici görevle Konya'dan gelen ve burada rahatsızlık nedeniyle ilçe hastanesine zırhlı araçla götürülürken, teröristlerce yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Polis Özel Hareket memuru Orhan Ayan'ın ismi ilçedeki bir okulun kütüphanesinde yaşatılacak. Bahçelievler mahallesinde bulunan MAREV İbrahim Fidanoğlu İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde kurulan 42 metrekarelik konteynır kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Şehit Kütüphaneleri kapsamında şehit kütüphaneleri gönüllüsü olduğunu belirten öğretmenlerden Simge Özenç, bu kütüphanelerin kitap bağışlarıyla kaynak sağlanması gerektiğini belirterek, "Şehit polis Orhan Ayan, 15.10.2012 tarihinde el yapımı patlayıcılı saldırı sonucu Derik ilçesinde şehit düştü. Bu nedenle onun adını verdik. Niye kütüphane açıyoruz? Öncellikle amacımız cehaletle savaşmak, cehaletle savaşmak için öğrenmeye, bilmeye ihtiyaç var, diğer bir kutsal görevimiz ise şehitlerimizin adını yaşatmak. Onlar bizim için canlarını veriyorlar.Şehitlerimizin adını yaşatmak en iyi kütüphaneyle yaşatabilmemiz gerektiğini düşündük.Bu kütüphanemizde herkesin yararlanmasını sağlayacak şekilde düşünüyoruz" dedi.
Konuşmaların ardında protokol, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

FOTOĞRAFLI

Okul bahçesine yapılan kütüphaneye şehit polisin ismi verildiOkul bahçesine yapılan kütüphaneye şehit polisin ismi verildi

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