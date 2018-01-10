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Okul çevreleri ile uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 5 dakika önce

- Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde okullar, çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar ile uyuşturucu kullanan, satan ve aranan şüphelilere yönelik 15 bin 611 personelin katılımıyla denetimler yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde okullar, çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar ile uyuşturucu kullanan, satan ve aranan şüphelilere yönelik 15 bin 611 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde okullar, çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar ile uyuşturucu kullanan, satan ve aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim" gerçekleştirildi.

Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çocuk, Terörle Mücadele, Trafik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Özel Harekat ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 4 bin 795 ekipte görevli 15 bin 611 personel katıldı.

Uygulama kapsamında, ilk ve orta okullar ile lise çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, İddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, oyun salonları ekiplerce kontrol edildi.

Üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarının yakınlarında faaliyet gösteren umuma açık yerler de denetlendi.

Ayrıca okul servis araçları ile şoförlerine yönelik de "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar çerçevesinde kontrol yapıldı.

Söz konusu denetimlerin, çocuk ve gençlere yönelik bugüne kadar en yüksek sayıda personel katılımıyla gerçekleştirilen uygulama olduğu belirtildi.

(AA)

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