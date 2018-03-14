HABER

Okul girişine çipli giriş-çıkış sistemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kaman ilçesi İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde güvenlik amacıyla okul giriş çıkışlarında öğrenciler için çipli güvenlik sistemi oluşturuldu.Okulda meydana gelmesi muhtemel olaya karşı alınan önlem öğrenciler tarafından da büyük ilgi gördü.

Kaman ilçesi İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde güvenlik amacıyla okul giriş çıkışlarında öğrenciler için çipli güvenlik sistemi oluşturuldu.
Okulda meydana gelmesi muhtemel olaya karşı alınan önlem öğrenciler tarafından da büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Recep Yılmaz ise okulun ve öğrencilerin güvenliği için iki yıldır çipli giriş-çıkış siteminin uygulandığını belirtti.
Okulun giriş ve çıkış kapılarına yerleştirilen akıllı aparatlarla güvenliğin sağlandığı okula, aparatı olmayan öğrenci giriş yapamıyor. Yapılan ve uygulanan çipli sistemi anlatan Okul İdarecisi Yılmaz, "Okulumuz giriş-çıkış kapısına yerleştirdiğimiz akıllı aparatlardan tüm öğrencilerin seri numaralarını kayıt yaparak dağıttık. Bu sayede okulumuza sadece aparatı olanlar rahat bir şekilde girebiliyor. Bunun dışında üçüncü şahıslar içeriye asla giremiyor. Bu sistem de öğrencilerimizin güvenliği için güzel bir uygulama ve herkes çok memnun" dedi.
Yapılan projenin önemli olduğunu ifade eden öğrencilerden Berkay Kara, Nevin Bayram ve Döndü Turacak ise okulun aldığı güvenlik tedbirinin önemli olduğunu projenin ise öğrenciler tarafından beğenildiğini söyledi.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya’dan da Zeytin Dalı Harekatına destek

Malatya’dan da Zeytin Dalı Harekatına destek

Mehmetçiğin zeytini Marmarabirlik’ten

Mehmetçiğin zeytini Marmarabirlik’ten

HRÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

HRÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

 MİT TIR'ları davası ertelendi...  CHP Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı

 MİT TIR'ları davası ertelendi...  CHP Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı

Vali Pehlivan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Vali Pehlivan’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Hamsi yeniden tezgahlarda

Hamsi yeniden tezgahlarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.