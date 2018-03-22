Okul kantinin bir günlük geliri Mehmetçik Vakfına

Manisa Kantinciler Esnaf Derneği ve Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında okul kantininden elde edilen bir günlük gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Etkinlikte ayrıca öğrencilere Çanakkale ruhunu anlatmak için buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan ikramlardan dağıtıldı.

Şehitler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler, Manisa Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Vahdettin Özkan, okul aile birliği temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında açıklamada bulunan Vahdettin Özkan, Çanakkale Ruhunu öğrencilere anlatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Bugün okulumuzun kantinindeki geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istiyoruz. Bugün hem öğrencilerimize Çanakkale’deki askerlerimizin menüsünü hatırlatmak istedik hem de bugünkü geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamak istiyoruz. Bu durumla alakalı öğrencilerimize öğretmenlerimize bu durumu anlatmak için tören düzenledik. Diğer okullarda da bu ruhun yaşatılmasını ve örneklerin çoğalmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş de, etkinlik kapsamında katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrencilere, hoşaf, ekmek ve bisküvi arası lokum ikramında bulunuldu.

Derneğe kayıtlı 60 kantincinin aynı uygulamayı yapacağı öğrenilirken tüm uygulamada elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bildirildi.