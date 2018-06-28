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Okul müdürünü öldüren öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrenim gördükleri okulun müdürüne silahlı saldırıda bulunarak öldürdüğü iddia edilen öğrenciler ve olaya azmettiren öğrencinin babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren okul müdürünün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler ile İ.P, U.Y. ve U.Y'nin babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenim gördükleri Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'e makamında silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri gerekçesiyle İ.P ve U.Y'ye ile onları azmettirdikleri gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Öğrenciler Y.O. ve C.A hakkında da "Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanık U.Y'nin olay tarihinden 1,5-2 ay önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verildiği, okuldan uzaklaştırma kararını maktul Ayhan Kökmen'e isnat ettiği ve babası ile çok sefer okula gelerek Kökmen'e baskı yaptığı belirtildi.

Sanıklardan İ.P'nin uyuşturucu madde kullandığı, okuldaki öğrencilere uyuşturucu madde temin ettiği gerekçesiyle uyarıldığı gerekçesiyle maktule husumet beslediği de iddianamede yer aldı.

- "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin"

İddianamede sanıklar İ.P. ve U.Y'nin bu olaylardan sonra maktulü öldürmeyi planladıkları, U.Y'nin babası B.Y'nin kendilerine, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada." dediği kaydedildi.

Olay günü sanıkların maktulün odasına yöneldiği, U.Y'nin odanın kapısını açtığı ve burada İ.P'ye "sık acıma" dediği kaydedilen iddianamede, İ.P'nin odanın hemen giriş kısmından elindeki tüfek ile maktulün göğsüne doğru hedef göstererek 3-4 metre mesafeden 2 el ateş ettiği vurgulandı.

- Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de, daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına gitmiş, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası yaralanan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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