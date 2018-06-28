Okul müdürünü öldüren öğrencilere ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren okul müdürünün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada öğrenciler ile İ.P, U.Y. ve U.Y'nin babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, olay günü öğrenim gördükleri Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'e makamında silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri gerekçesiyle İ.P ve U.Y'ye ile onları azmettirdikleri gerekçesiyle U.Y'nin babası B.Y'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Öğrenciler Y.O. ve C.A hakkında da "Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanık U.Y'nin olay tarihinden 1,5-2 ay önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verildiği, okuldan uzaklaştırma kararını maktul Ayhan Kökmen'e isnat ettiği ve babası ile çok sefer okula gelerek Kökmen'e baskı yaptığı belirtildi.