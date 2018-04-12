Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Tahrik var (3)

EĞİTİMCİLER SALDIRIYI KINADI Polis memuru velinin, okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaralaması eğitimciler tarafından kınandı.Eğitimcilere silahlı saldırı nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi; eğitim işkolunda örgütlenmiş Türk Eğitim-Sen Bursa 1 ve 2 Nolu Şubesi, Eğitim-Sen Bursa Şubesi, Eğitim İş Bursa Şubesi sendikaları ile birlikte öğretmenler, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanıp, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü. Sendika başkanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmene şiddete karşı 'Yeter artık' diyerek, yaptıkları toplu basın açıklamasından sonra kalemlerini atarak, oturma eylemi yaptı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda polis memuru veli, Okul Müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı. Olay nedeniyle 4 ayrı sendika bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda başladı. Yürüyüş sırasında 'Bakan uyuma öğretmenine sahip çık', 'Şiddet dursun, okullar huzur bulsun' , 'Öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganları atan topluluk, olayda yaralanan Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş’ın fotoğraflarını taşıdı. Öğretmeni Tülay Taş’ın yaralandığı olayın canlı tanığı olan ve yürüyüşe ailesiyle gelen 6. Sınıf öğrencisi Neslihan Torun da “Okullarda şiddetin olmamasını istiyorum. Yaralı öğretmenlerime acil şifalar diliyorum” dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önüne gelen eğtimciler adına Eğitim-Bir-Sen 1. No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, Türk-Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Metin Öksüz, Türk-Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Eğitim-Sen Şube Başkanı Atakan Erdağ ve Eğitim-İş Şube Başkanı Özkan Rona birer açıklama yaptılar. İki eğitimciye silahlı saldırının kınandıgı konuşmalarda, Türk-Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu “Bugün bir ortak acımızı paylaşmak için bir araya geldik. Bir araya geliş nedenimiz, okullarımızda yaşanan olayların son bulmasını haykırmaktır. Biz öğretmenlere, eğitimcilere, okullarınıza sahip çıkın istiyoruz; çok şey mi istiyoruz? Can güvenliği içerisinde ders anlatmak istiyoruz. Bu milletin çocuklarına güvenli eğitim olmadan, verimli eğitim olmaz. Bursa’da yaşanan saldırıların en sonuncusu eğitimciler ölümden döndüler, ne yapacağız, 'Allah yardım etti ölmedi, sorun yok' mu diyeceğiz? Biz artık okul kapılarını nöbetçi öğrencilerimize emanet etmek istemiyoruz. Güvenlik istiyoruz. Bu son olmadığı takdirde benzer olaylar yaşanırsa, Bursalı eğitimciler olarak iş bırakacağız” dedi. Eğitimciler, oturma eylemi yaparken, ellerindeki kalemleri yere atarak, iki eğitimciye yapılan silahlı saldırya tepki gösterdiler. Yaklaşık 20 dakika süren oturma eyleminin ardından katılımcılar olaysız dağıldı. Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)