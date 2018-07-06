Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, okul çağındaki öğrencilere yönelik bütün okullarda iş sağlığı güvenliği kulüp köşesi oluşturulacağını belirtti.

Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında düzenlenen "Okul Öncesi Çocuklarda Sağlıklı ve Güvenli Yaşamın Geliştirilmesi Semineri"nde yaptığı konuşmada, çocuklarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirme konusunda yaptıkları çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Özellikle "güvenli okul" kavramını çok önemsediklerini vurgulayan Orhan Koç, güvenli ev, güvenli çevre, güvenli iş yeri ve güvenli hastane gibi yaşamın tümünü içine alacak şekilde güvenlik kültürünün önemli olduğunu ifade etti.

Güvenli okul kampanyasının okul öncesi ve okul çağını içerdiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Okul öncesinde kreşlere yönelik çalışmalar için bugün buradayız. Okul çağındaki öğrencilerimize yönelik bütün okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda iş sağlığı güvenliği kulüp köşesi oluşturacağız. Hepimizin çocukluk yıllarında itfaiye köşesi vardı. Şimdi baretinden eldivenine, gözlüğünden diğer koruyucu malzemesine kadar bir iş sağlığı ve güvenliği köşesi neden olmasın? Çocuk yaşta bilinçaltına yerleştireceğimiz bu güvenlik kültürü ile onların hayata daha emin adımlar atmasını sağlayabiliriz. Okulların dış mekanlarına güvenlikle ilgili figürler asabiliriz. Akıllı tahta üzerinden bazı uygulamalar da yapabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalara yenilik olarak bunları ekleyeceğiz."