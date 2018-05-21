Cansel KİRAZ- Harun UYANIK- İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda şişme oyun parkı protestoları devam ediyor. Velilerin okul bahçesinde kurulan şişme oyun parkı için geçtiğimiz cuma günü yaptığı protestoda gerginlik çıkmış, okul önüne zırhlı polis araçları gelmişti. Veliler bugün de okul önünde eylemlerini sürdürdü. Veliler, "Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci" yazılı pankart açtı. Grup, bir süre "Müdür istifa" şeklinde slogan attı. Basın açıklamasını okuyan Sultan Aydın, "Okul müdürü sürekli ticari menfaat sağlayacağı faaliyetler sergilemektedir" dedi. Sultan Aydın, “Parası olmayan ve 10 TL vermeyen öğrenciler, bu oyun sirkinden yararlanamadı. Yardım ve bağış yapmayanlardan zoraki para toplanmaya çalışılmakta. Okul müdüründen şikayetçiyiz" şeklinde konuştu. Veliler, okul idaresinin çocuklara kumbara vererek para topladığını iddia ederken öte yandan okul idaresine yönelik herhangi bir idari soruşturmanın başlatılmadığını öne sürdü. 700'e yakın velinin imza topladığını ve dilekçenin bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na verileceği ifade edildi. Okul müdürü ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

