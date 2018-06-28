Okul servis minibüsünde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava

Tutuklu yargılanan anaokulunun kurucusu Yurdagül İşgören ile bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan servis şoförü Taner İşgören, tutuksuz sanıklar usta öğretici A.G, servis görevlisi D.K, müştekiler Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

İşgören çiftinin avukatı Yasin Yiğit ise müvekkillerinin delil karatma durumlarının olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yurdagül İşgören de doğum günüyle ilgili fotoğrafları kendi telefonundan paylaştığını ancak öğretmen N.A'nın olaydan sonra hatalarını örtbas etmek için hastanede kendi telefonundan sildiğini fark ettiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık A.G. ise 112 Acil Servis aramalarının telefonunda kayıtlı olduğunu, bunları mahkemeye sunabileceğini belirtti.

Hakim, avukatlara savunma için süre verilmesine, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- "Ailelerin mahkemedeki ifadeleri kan dondurur şekildedir"

Baba Serkan Sakin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, çocuğunun okul içinde öldürüldüğünü gösteren birden fazla beyan olduğunu savundu.

Olayın yeterince araştırılmadığını ileri süren Sakin, "Kreşe çocuklarını gönderen ailelerin mahkemedeki ifadeleri de kan dondurur şekildedir. Kreş içinde çocukların maruz kaldığı işkenceye ışık tutmaya yetecek durumdadır. Çocuklarına yapılan işkence ve eziyetleri, oğlumuzun başına gelen olaydan sonra evlatlarının 'Kreşe gitmeyeceksin' telkinleri ile öğrenmişlerdir." diye konuştu.