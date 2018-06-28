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Okul servis minibüsünde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali olduğu öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen sanıkların yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu yargılanan servis şoförü Taner İşgören, tutuksuz sanıklar usta öğretici A.G, servis görevlisi D.K, müştekiler Alperen Sakin'in annesi Buket ve babası Serkan Sakin, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan anaokulunun kurucusu Yurdagül İşgören ile bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

Müştekilerin avukatı Şenol Diş, sanıklar arasında yer almayan anaokulu öğretmenlerinden N.A. ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sanık A.G'nin 112 Acil Servis'i aradığını söylediğini hatırlatan Diş, konuşma içeriklerinin istenmesini talep etti.

Avukat Diş, sanık Yurdagül İşgören'in cep telefonunun incelenmesini ve silindiği öne sürülen sosyal medyadaki paylaşımlarının geri getirilmesini istedi.

İşgören çiftinin avukatı Yasin Yiğit ise müvekkillerinin delil karatma durumlarının olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Yurdagül İşgören de doğum günüyle ilgili fotoğrafları kendi telefonundan paylaştığını ancak öğretmen N.A'nın olaydan sonra hatalarını örtbas etmek için hastanede kendi telefonundan sildiğini fark ettiğini öne sürdü.

Tutuksuz sanık A.G. ise 112 Acil Servis aramalarının telefonunda kayıtlı olduğunu, bunları mahkemeye sunabileceğini belirtti.

Hakim, avukatlara savunma için süre verilmesine, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- "Ailelerin mahkemedeki ifadeleri kan dondurur şekildedir"

Baba Serkan Sakin, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, çocuğunun okul içinde öldürüldüğünü gösteren birden fazla beyan olduğunu savundu.

Olayın yeterince araştırılmadığını ileri süren Sakin, "Kreşe çocuklarını gönderen ailelerin mahkemedeki ifadeleri de kan dondurur şekildedir. Kreş içinde çocukların maruz kaldığı işkenceye ışık tutmaya yetecek durumdadır. Çocuklarına yapılan işkence ve eziyetleri, oğlumuzun başına gelen olaydan sonra evlatlarının 'Kreşe gitmeyeceksin' telkinleri ile öğrenmişlerdir." diye konuştu.

Anne Buket Sakin de eşinin, oğlunun ölümünden hemen sonra yazdığı şiiri okudu. Eşinin gözyaşlarına hakim olamaması üzerine şiiri okumaya Serkan Sakin devam etti.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi D.K. gözaltına alınmıştı. Taner İşgören, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmış, D.K. serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca okul müdürü Yurdagül İşgören ile D.K. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından, Yurdagül İşgören tutuklanmış, D.K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Küçük çocuğun ölümüne ilişkin idari soruşturma çerçevesinde anaokulunun kapatılmasına karar verilmişti.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamade, okulun kurucusu Yurdagül ve servis şoförü eşi Taner İşgören'in 3 yıldan 14 yıla kadar, servis ablası olarak çalıştırılan D.K. ile okul müdürü B.G'nin 3 yıldan 9 yıla kadar, usta öğretici A.G'nin 2 yıldan 5 yıla kadar, A.S'nin ise 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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