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Okul Sporları Ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt da ortak oldu.

Okul Sporları Ödülleri sahiplerini buldu

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.
Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt da ortak oldu. Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilk 4 okul takımına madalyaları ve kupaları verildi. Başkan Yaşar, Masa Tenisi Genç Erkekler, Satranç Yıldız Kızlar ve Futbol Genç Erkekler’den 1’inci okul takımlarına kupalarını, diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti. Müsabakalarda birinci gelerek okullarına kupalarını götüren öğrenciler, Yaşar ile birlikte kupa kaldırdı. Takım oyuncularını tek tek tebrik ederek madalyalarını boyunlarına takan Yaşar, “Dereceye giren okul takımlarını tebrik ediyorum. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Yenimahalle’yi yaşanabilir bir kent yapmak için büyük mücadele veriyoruz. Sanatta, kültürde, sporda ve yaşamda cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yönetmeye çalışıyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz” dedi.

Dev kompleks Temmuz ayında açılıyor
Yenimahalle’de sağlıklı nesiller yetişmesi için çalıştıklarını da dile getiren Başkan Yaşar, “Yenimahalle bugün spor alanında Ankara’nın en güçlü ilçesidir. 4 tane kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi olan, 2 tane stadı olan bir ilçedir Yenimahalle. Şimdi de büyük spor müsabakalarına, etkinliklerine ev sahipliği edecek, Yunus Emre Mahallesi’nde başladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Kompleksi inşaatımız hızla yükseliyor. Temmuz ayında hep birlikte açacağız. Aynı şekilde parklarımızda yaptığımız; futbol ve basket sahaları, spor alanları, koşu yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.
Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt ise törende Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, “İlçemiz faaliyetlerini yürütmemizde tesis bakımından bizlere ev sahipliği yapan, her türlü konuda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Fethi minnettarız” ifadelerini kullandı.

Okul Sporları Ödülleri sahiplerini buldu

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