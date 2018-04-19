Okul Sporları Ödülleri sahiplerini buldu

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.

Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt da ortak oldu. Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilk 4 okul takımına madalyaları ve kupaları verildi. Başkan Yaşar, Masa Tenisi Genç Erkekler, Satranç Yıldız Kızlar ve Futbol Genç Erkekler’den 1’inci okul takımlarına kupalarını, diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti. Müsabakalarda birinci gelerek okullarına kupalarını götüren öğrenciler, Yaşar ile birlikte kupa kaldırdı. Takım oyuncularını tek tek tebrik ederek madalyalarını boyunlarına takan Yaşar, “Dereceye giren okul takımlarını tebrik ediyorum. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Yenimahalle’yi yaşanabilir bir kent yapmak için büyük mücadele veriyoruz. Sanatta, kültürde, sporda ve yaşamda cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yönetmeye çalışıyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz” dedi.