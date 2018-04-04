HABER

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2017-2018 Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı.İstasyon Spor Salonundaki Bilecik İl Birinciliği müsabakaları, kızlı erkekli birçok sporcunun katılımı ile başladı.

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı

Bilecik’te 2017-2018 Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı.
İstasyon Spor Salonundaki Bilecik İl Birinciliği müsabakaları, kızlı erkekli birçok sporcunun katılımı ile başladı. Yapılan turnuva hakkında bilgi veren Taekwondo İl Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan, “Taekwondo, Türkiye’de şu an en çok yapılan futboldan sonra ikinci spor olarak gelmekte. Bizler de ekip olarak taekwondo sporun Bilecik’te de en küçük yaştan en büyük yaşa kadar yapılmasını istiyoruz ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müsabakalarda tarihinde ilk defa elektronik sistem ile ilimizde okul sporları maçları yapıldı. Yıldız sporcularımız Bilecik’te ilk kez elektronik sistemli gard ekipmanları olan elektronik yelek, çorap ve başlıklarla maçlarını tamamlamanın keyfini yaşadılar. Yedi hakemin görev aldığı müsabakalarda katılım sağlayan okul yöneticilerimize, okul beden eğitimi öğretmenlerimize, benim ekip arkadaşlarım olan kıymetli antrenörlerimize, velilerimize ve bu sürecin eksiksiz yönetilmesinde bizlere güç ve destek veren Valimiz Tahir Büyükakın ve Türkiye Taekwando Federasyonu başta olmak üzere, Gençlik Spor il Müdürlüğümüze, lojistik olarak her zaman ki gibi bizlerden desteğini esirgemeyen milli hakem ve ulusal ve uluslararası birçok başarıya ülkemiz adına imza atan ve sporcularımıza imza attıran değerli hocam Halit Yavuz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ilimizde bu anlamda böyle bir spor dalında çocuklarımıza hizmet etmek noktasında gerekli izin ve onayları vererek, katkıda bulunan Belediye Başkanımız Selim Yağcı ya çok teşekkür ediyorum. Taekwondo sporundaki faaliyetlerimiz ve aktivitelerimize 7’den 77’ye tüm Bilecikli hemşehrilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı

Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.