Bilecik’te 2017-2018 Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Ligi müsabakaları başladı.

İstasyon Spor Salonundaki Bilecik İl Birinciliği müsabakaları, kızlı erkekli birçok sporcunun katılımı ile başladı. Yapılan turnuva hakkında bilgi veren Taekwondo İl Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan, “Taekwondo, Türkiye’de şu an en çok yapılan futboldan sonra ikinci spor olarak gelmekte. Bizler de ekip olarak taekwondo sporun Bilecik’te de en küçük yaştan en büyük yaşa kadar yapılmasını istiyoruz ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müsabakalarda tarihinde ilk defa elektronik sistem ile ilimizde okul sporları maçları yapıldı. Yıldız sporcularımız Bilecik’te ilk kez elektronik sistemli gard ekipmanları olan elektronik yelek, çorap ve başlıklarla maçlarını tamamlamanın keyfini yaşadılar. Yedi hakemin görev aldığı müsabakalarda katılım sağlayan okul yöneticilerimize, okul beden eğitimi öğretmenlerimize, benim ekip arkadaşlarım olan kıymetli antrenörlerimize, velilerimize ve bu sürecin eksiksiz yönetilmesinde bizlere güç ve destek veren Valimiz Tahir Büyükakın ve Türkiye Taekwando Federasyonu başta olmak üzere, Gençlik Spor il Müdürlüğümüze, lojistik olarak her zaman ki gibi bizlerden desteğini esirgemeyen milli hakem ve ulusal ve uluslararası birçok başarıya ülkemiz adına imza atan ve sporcularımıza imza attıran değerli hocam Halit Yavuz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca ilimizde bu anlamda böyle bir spor dalında çocuklarımıza hizmet etmek noktasında gerekli izin ve onayları vererek, katkıda bulunan Belediye Başkanımız Selim Yağcı ya çok teşekkür ediyorum. Taekwondo sporundaki faaliyetlerimiz ve aktivitelerimize 7’den 77’ye tüm Bilecikli hemşehrilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.