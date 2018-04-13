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Okul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çocuk oyun parkı ve okul yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle öğrenci velilerinin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.

Okul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çocuk oyun parkı ve okul yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle öğrenci velilerinin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde olay yerinde keşif yaptı.
İskele Mahallesi Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yılmaz İlkokulu'nun hemen yanında bir GSM şirketi tarafından bir süre önce konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, Datça Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde olay yerinde keşif yaptı. Öğrenci velileri ise aynı yerde imza kampanyası gerçekleştirdi.
Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der) Datça Şubesi tarafından çocuk oyun parkı önünde açılan stantta, üç günde 943 imza toplandı. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve görevlilerin yanı sıra İzmir'den gelen bir teknoloji uzmanı bilirkişi ile davalı ve davacı avukatlarının hazır bulunduğu keşif incelemesi, çevrede toplanan öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi. Davanın 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci duruşmasında yapılan keşif sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Veli-Der Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi, öğrenci velileri tarafından açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Okul ve çocuk parkının bulunduğu, Datça halkının çok fazla vakit geçirdiği bir alanda baz istasyonu istemiyoruz. Toplayacağımız imzaları mahkemeye sunacağız. Baz istasyonları, halktan ve çocuklardan uzak noktalara kurulmalıdır" dedi. Baz istasyonunun arkasında yer alan uyarı levhasında, güvenlik mesafesinin en az 19.2 metre olduğuna dikkat çekildi.

FOTOĞRAF

Okul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldıOkul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldıOkul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldıOkul ve park yakınındaki baz istasyonu davasında keşif yapıldı

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