Okul yakınına baz istasyonu kurulmasına tepki

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, Kızıklı Ortaokulu’nun yanına kurulan baz istasyonuna öğrenci velileri tepki gösterdi.

Burhaniye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bin 61 haneli Kızıklı Mahallesi'nde 215 öğrencinin eğitim gördüğü ortaokula 20 metre mesafeye yeni kurulmaya başlanan GSM şirketine ait baz istasyonunu, velilerin tepkisini çekti. Okul bahçesinde toplanan 20’ye yakın veli, öğrencilerin sağlıklarının tehlike altında olduğunu söyleyerek, baz istasyonun başka bir yere taşınmasını istedi.

Öğrenci velilerinden Rukiye Uzun, okulun yakınına baz istasyonu kurulmasını kabul etmelerinin mümkün olmayacağını belirterek, “Okulumuzun yanına baz istasyonu kurmuşlar. Okulun ve çocukların dibinde biz bu baz istasyonunu istemiyoruz” dedi.

Velilerden Sevim Tunca ise çocukların sağlığı için bu baz istasyonun okulun yanından kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Sezer de velilere destek vererek, baz istasyonun okulun yanından başka bir bölgeye taşınması için elinden geleni yapacağını söyledi, “Çocuklarımızın sağlığı önemli” diye konuştu.

Emine Tunca ise, baz istasyonun kaldırılmaması durumunda velilerin çocuklarını okula göndermeyerek protesto edeceğini ifade etti. Velilerin tepkisi sırasında baz istasyonunun kurulma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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