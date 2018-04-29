HABER

"Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

İZÜ, İMÜ ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları'nın desteğiyle düzenlenen çalıştayda, okul müdürlüğünde mesleki donanım, etik ilkeler, adaylık-eğitim, özlük hakları ve seçme-atama konuları ele alındı - Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Karataş: - "Okul yöneticiliği meselesi, kimsenin üzerinde kafa yormak istemediği veya okul yöneticilerinin yalnızlıklarından kaynaklanan, kritik atama süreçleriyle ellerinin kollarının bağlanmasından dolayı, ağızlarını açma inisiyatiflerinin ellerinden alındığı bir yapı olduğu için üzerinde çok fazla konuşulmayan bir konudur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları'nın desteğiyle düzenlenen "Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı"nda, okul müdürlüğünde mesleki donanım, etik ilkeler, adaylık-eğitim, özlük hakları ve seçme-atama konuları ele alındı.

İZÜ'nün Altunizade Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı ve İMÜ Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakan Karataş, okul yöneticiliğinin meslek mi yoksa yan görev mi olduğu konusunun konuşulacağını belirterek, kendilerini böyle önemli bir günde yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.

Karataş, kimlerin okul yöneticisi olabileceği, okul yöneticiliğinin etik ilkelerinin, meslek standartlarının ve yetkinliklerinin neler olduğu, okul yöneticilerinin nasıl görevlendirileceği, ne kadar süre görevde kalacağı ve ne kadar ücret alacakları gibi birçok tartışmalı konunun istişare edilmesinin olumlu sonuçlara kapı aralayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul yöneticiliği meselesi, kimsenin üzerinde kafa yormak istemediği veya okul yöneticilerinin yalnızlıklarından kaynaklanan, kritik atama süreçleriyle ellerinin kollarının bağlanmasından dolayı, ağızlarını açma inisiyatiflerinin ellerinden alındığı bir yapı olduğu için üzerinde çok fazla konuşulmayan bir konudur. Çünkü yukarıdaki diyor ki 'beğenmiyorsan git' ve aşağıdaki bütün meselelerden sorumlu olarak, okul yöneticisini buluyor. Böylece okul yöneticilerinin bütün açık kapı hakları tükeniyor. Açık kapısı kalmayan okul yöneticilerinin yaşadığı zorluklara samimiyetle ve coşkuyla, inançla, gerçek veriler üzerinden paylaşacak bir alanı da kalmıyor çünkü herkes bir şekilde tepesinde ve ondan sonuç bekliyor."

- "Sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi aynı anda, aynı şeyi tartışamıyor"

Karataş edebiyat öğretmenliğinden sonra eğitim yönetimine geçtiği günlerden itibaren, 16 senedir kendisine destek veren ekip arkadaşlarıyla 2016'da Öncü Okul Yöneticileri Derneği'ni kurarak, okul yöneticilerinin sorunları konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Okul yöneticilerinin yaptıkları iş, ihtiyaç, görev ve sorumlulukları itibariyle sınıf öğretmenlerinden başka bir süreç içinde olduğu için öğretmen ve okul yöneticilerinin aynı çalıştay ve paneller de buluşamadığını dile getiren Karataş, "Dolayısıyla sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi aynı anda, aynı şeyi tartışamıyorlar. Birisi sınıfındaki disiplin veya öğrenme süreçleriyle ilgili tartışırken diğeri veliyle iletişimi üzerine veya bütçeyi nasıl bulacağına kafa yoruyor." dedi.

Karataş, Öncü Okul Yöneticileri Derneği'nin yaşanan sorunlar nedeniyle kurulduğunu anlatarak, "Dernekte mesleki gelişim alanında atölye, kendi kendine öğrenme ve iyi örnekleri görme fırsatı yakalıyoruz. Çalıştaylar düzenliyoruz, il ve ilçelerde okul yöneticilerini buluşturuyoruz, yönetici sohbetleri yapıyoruz. Bu kapsamda burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız ve 'Etik Okul' diye bir proje daha başlattık. Etik Okul, tamamlanmak üzere ve pilot uygulamasına geçildi. Önümüzdeki günlerde lansmanını gerçekleştireceğiz. 'Okulumda Sanat Var' isimli çalışmamız okullarımızda devam ederken, Habitat Derneği ile de okul yöneticilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yanı sıra "politika notu" oluşturulduğunu ifade eden Karataş, hazırlanan notların yaklaşık 3 bin okul yöneticisine elektronik postayla gönderildiğini, sosyal medyada ve derneğin internet sitesinde de yayımlandığını belirtti.

Çalıştay'da okul yöneticileri tarafından ocak ayından itibaren yürütülen "Okul Yöneticiliği Meslek Olsun" kampanyası kapsamında uygulanan anketlerin verileri müzakere edilecek ve çalıştay sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
DİSK'ten Kani Beko'ya sert tepkiDİSK'ten Kani Beko'ya sert tepki
AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Etik Okul İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Öncü Yöneticiler Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakan Karataş

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İlginizi Çekebilir

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.