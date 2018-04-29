İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları'nın desteğiyle düzenlenen "Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı"nda, okul müdürlüğünde mesleki donanım, etik ilkeler, adaylık-eğitim, özlük hakları ve seçme-atama konuları ele alındı. İZÜ'nün Altunizade Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı ve İMÜ Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakan Karataş, okul yöneticiliğinin meslek mi yoksa yan görev mi olduğu konusunun konuşulacağını belirterek, kendilerini böyle önemli bir günde yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti. Karataş, kimlerin okul yöneticisi olabileceği, okul yöneticiliğinin etik ilkelerinin, meslek standartlarının ve yetkinliklerinin neler olduğu, okul yöneticilerinin nasıl görevlendirileceği, ne kadar süre görevde kalacağı ve ne kadar ücret alacakları gibi birçok tartışmalı konunun istişare edilmesinin olumlu sonuçlara kapı aralayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul yöneticiliği meselesi, kimsenin üzerinde kafa yormak istemediği veya okul yöneticilerinin yalnızlıklarından kaynaklanan, kritik atama süreçleriyle ellerinin kollarının bağlanmasından dolayı, ağızlarını açma inisiyatiflerinin ellerinden alındığı bir yapı olduğu için üzerinde çok fazla konuşulmayan bir konudur. Çünkü yukarıdaki diyor ki 'beğenmiyorsan git' ve aşağıdaki bütün meselelerden sorumlu olarak, okul yöneticisini buluyor. Böylece okul yöneticilerinin bütün açık kapı hakları tükeniyor. Açık kapısı kalmayan okul yöneticilerinin yaşadığı zorluklara samimiyetle ve coşkuyla, inançla, gerçek veriler üzerinden paylaşacak bir alanı da kalmıyor çünkü herkes bir şekilde tepesinde ve ondan sonuç bekliyor." - "Sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi aynı anda, aynı şeyi tartışamıyor" Karataş edebiyat öğretmenliğinden sonra eğitim yönetimine geçtiği günlerden itibaren, 16 senedir kendisine destek veren ekip arkadaşlarıyla 2016'da Öncü Okul Yöneticileri Derneği'ni kurarak, okul yöneticilerinin sorunları konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Okul yöneticilerinin yaptıkları iş, ihtiyaç, görev ve sorumlulukları itibariyle sınıf öğretmenlerinden başka bir süreç içinde olduğu için öğretmen ve okul yöneticilerinin aynı çalıştay ve paneller de buluşamadığını dile getiren Karataş, "Dolayısıyla sınıf öğretmeni ve okul yöneticisi aynı anda, aynı şeyi tartışamıyorlar. Birisi sınıfındaki disiplin veya öğrenme süreçleriyle ilgili tartışırken diğeri veliyle iletişimi üzerine veya bütçeyi nasıl bulacağına kafa yoruyor." dedi. Karataş, Öncü Okul Yöneticileri Derneği'nin yaşanan sorunlar nedeniyle kurulduğunu anlatarak, "Dernekte mesleki gelişim alanında atölye, kendi kendine öğrenme ve iyi örnekleri görme fırsatı yakalıyoruz. Çalıştaylar düzenliyoruz, il ve ilçelerde okul yöneticilerini buluşturuyoruz, yönetici sohbetleri yapıyoruz. Bu kapsamda burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız ve 'Etik Okul' diye bir proje daha başlattık. Etik Okul, tamamlanmak üzere ve pilot uygulamasına geçildi. Önümüzdeki günlerde lansmanını gerçekleştireceğiz. 'Okulumda Sanat Var' isimli çalışmamız okullarımızda devam ederken, Habitat Derneği ile de okul yöneticilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.