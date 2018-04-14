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Okulda "ilk nefes" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Başkentte bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılmasına dönük proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışına tanık oldu - Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan civcivlerin çıkışına şahit olan çocuklar, gördükleri karşısında heyecan, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı

Başkentte, bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışını izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtkur Anaokulu ile Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde yürütülen "Kanatlı Çocuklar Projesi" kapsamında, süs tavuğu yumurtalarının, okula getirilen kuluçka makinesinde 21 gün boyunca gelişimi, çocukların gözlemine sunuldu.

Proje kapsamında öğrencilere civcivin oluşumu ve aşamaları konusunda görseller eşliğinde teorik bilgiler de verildi. Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan civcivlerin çıkışına şahit olan çocuklar, gördükleri karşısında heyecan, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa ve hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazanıldığını, bu nedenle çocuklara canlıların dünyaya gelişlerini gözleriyle görmelerinin onlara duyulan sevgiyi pekiştireceğini düşünerek projenin hazırlandığını belirtti.

Anaokulu yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin yararlı olacağı kanaatine varıldığını anlatan Gökgöz, kuluçka makinesi ve yumurtaları okula getirdiklerini ve civcivlerin gelişimi için gerekli 21 günlük süreci çocuklarla birlikte takip ettiklerini söyledi.

Gökgöz, çalışmaya öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini, velilerin de projeden memnuniyetini sık sık dile getirdiğini ifade ederek, "Civcivlerin kabuğundan çıkarak ilk nefeslerini almaları ve sonrasında çocukların yaşadığı muhteşem heyecan, mutluluk çocuklara, öğretmenlere, velilere duygu dolu, harika anlar yaşattı." dedi.

Projeye başka okullardan da talep olduğuna işaret eden Gökgöz, olabildiğince çok çocuğa hayvan sevgisi kazandırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Öğretici ve keyifli bir proje ortaya koyduk"

Okul Müdürü Emine Uğur da amaçlarının çocukların görerek öğrenmesi olduğuna, şehirde yaşayan miniklerin canlı bir tavuğu daha önce hiç görmediğine işaret etti. Uğur, projeyi duyduklarında heyecanlandıklarını, okulda deneysel öğrenmeye ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda projenin çocukların görerek öğrenecekleri eşsiz bir deneyim olacağını ifade etti. Uğur, çocukların 21 gün boyunca yumurtaları gözlemleyerek süreci heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Uğur, kuluçka makinesinden çıkan civcivler için okul bahçesinde kümes oluşturarak, hayvanların bakımı konusunda çocuklara sorumluluk aşılamaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Okulda "ilk nefes" heyecanı

- Başkentte bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılmasına dönük proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışına tanık oldu - Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan

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Okulda "ilk nefes" heyecanı

Okulda "ilk nefes" heyecanı
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Okulda "ilk nefes" heyecanı

Okulda "ilk nefes" heyecanı
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