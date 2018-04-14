Başkentte, bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler, doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, bir canlının dünyaya gözlerini açışını izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtkur Anaokulu ile Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde yürütülen "Kanatlı Çocuklar Projesi" kapsamında, süs tavuğu yumurtalarının, okula getirilen kuluçka makinesinde 21 gün boyunca gelişimi, çocukların gözlemine sunuldu.

Proje kapsamında öğrencilere civcivin oluşumu ve aşamaları konusunda görseller eşliğinde teorik bilgiler de verildi. Sınıflarındaki kuluçka makinesinde 21 günlük gelişim sürecinin ardından yumurtadan civcivlerin çıkışına şahit olan çocuklar, gördükleri karşısında heyecan, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Ankara Süs Tavukları Kümes ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Emin Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa ve hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazanıldığını, bu nedenle çocuklara canlıların dünyaya gelişlerini gözleriyle görmelerinin onlara duyulan sevgiyi pekiştireceğini düşünerek projenin hazırlandığını belirtti.