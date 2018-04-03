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Okulda kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulunda öğretmenler ve veliler Kızılay’a kan bağışında bulundu.Hüseyin Avni Asal İlkokulunda, Maarif Hareketi Değerler Eğitimi kapsamında toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve geleceğin kan bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan “Kan Veren Can Verir Projesi” kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.“Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var” sloganlı etkinlikte okul idaresi, öğretmenler, okul görevlileri ve veliler tarafından kan bağışı yapıldı.

Okulda kan bağışı

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulunda öğretmenler ve veliler Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Hüseyin Avni Asal İlkokulunda, Maarif Hareketi Değerler Eğitimi kapsamında toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak ve geleceğin kan bağışçıları olacak çocuklara örnek olmak amacıyla hazırlanan “Kan Veren Can Verir Projesi” kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
“Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var” sloganlı etkinlikte okul idaresi, öğretmenler, okul görevlileri ve veliler tarafından kan bağışı yapıldı. Kan bağışı yapan öğretmenler, kan vermenin önemli bir insani görev olduğunu vurguladı.

Okulda kan bağışı

Okulda kan bağışı

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