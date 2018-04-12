Okulda kavga ihbarına gelen polise pastalı sürpriz

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde kavga olduğu ihbarı üzerine okula gelen polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapılarak Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü anısına pasta ikram edildi.
Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri okula geldi. Araçlarından inen ekipler sürprizle karşılaştı. Ellerinde Türk Bayrakları ile polis ekiplerini karşılayan öğrenciler pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılını kutladı.
Polis ekipleri, okul idaresi ve öğrencilerin yaptığı sürpriz ve gösterilen sevgiye teşekkür ederken kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla uzun süre sohbet ettiler.
Pasta kesilirken de öğrenciler ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.
Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şanverdi, 10 Nisan Polis haftası etkinliği kapsamında öğrencilerinin talebini kırmadıklarını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, gece gündüz bizler için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan polislerimize bir sürpriz yaptık. Okulumuza kavga ihbarı üzerine gelen ekiplere pastamızı ikram ederek onları bir nebze olsun mutlu ettik” diye konuştu.
Fatih Portakal'dan dikkat çeken yorum
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi
Azez'de bombalı saldırı!
Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü
Sınır tanımayan güzel yine iş başında
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Bir garip günah çıkarma! Dini lider 'Penis Baba' ipi eline aldı ve...
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum