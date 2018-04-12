Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

Sınıfta öğrencileri kavga eden öğretmen mesleğinin kutsallığını unuttu, çocukları kavgaya tutuşturdu.

Skandal görüntüler İzmir Tire'den gönderildi. Show Haber'de yer alan habere göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.



KAFASINA SİLGİ FIRLATTI

Çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen o ana kadar oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti. Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı. O anda görüntülendiğini fark etti. öğrenciye attığı tahta silgisi öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.