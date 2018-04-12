Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

Sınıfta öğrencileri kavga eden öğretmen mesleğinin kutsallığını unuttu, çocukları kavgaya tutuşturdu.
Skandal görüntüler İzmir Tire'den gönderildi. Show Haber'de yer alan habere göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.
KAFASINA SİLGİ FIRLATTI
Çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen o ana kadar oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti. Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı. O anda görüntülendiğini fark etti. öğrenciye attığı tahta silgisi öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Saldırının faili...
BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum