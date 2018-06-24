Okuldakilere dışarıdan oy çuvallarının verildiği iddiası

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir okulun arka kapısından içeridekilere oy çuvalları verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir yerel gazetenin sosyal medya hesabından "Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde Fettah Tamince Meslek Yüksekokulunun arka kapısındaki portakal bahçesinden çuvallar verildiği"nin iddia edildiği belirtildi.

Bu paylaşım üzerine okula giden ekiplerin konuyla ilgili okul çevresinde yaptıkları araştırmada herhangi bir kişiye rastlanmadığı kaydedildi.

Okulun arka kısmında güvenlik tedbirlerinin alındığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okulun arka kısmında polis memurlarının bulunduğu ve belirtilen şekilde herhangi bir olay olmadığı tespit edildi. Ayrıca okulun arka kapısının sürekli olarak kapalı ve kilitli olduğu, girişlerin ön taraftan yapıldığı okul sorumlusundan öğrenilmiştir. Okul çevresinin güvenlik kamerasıyla izlendiği, kayıt altına alındığı fakat kamera sorumlusunun hazır olmamasından dolayı görüntüler izlenemediği için kayıtlara bakılamamıştır."

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli incelemenin devam ettiği de bildirildi.

