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Okuldan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kişinin okula tırmanarak girip hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir okuldan hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ortaokuldan 6 bilgisayar monitörü, 10 güvenlik kamerası ile mikroskop çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen İ.S. ve M.S. adlı şüpheliler ile çalıntı malzemeleri satın aldığı belirlenen M.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise okula teslim edildi.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şahsın giriş kapısından tırmanarak okula girdiği ve çaldığı malzemeleri aşağıda bekleyen arkadaşına verdiği görülüyor.

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Gaziantep hırsızlık okuldan hırsızlık

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