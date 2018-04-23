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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.Kumluca’da bu yıl 19’ncusu gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması gerçekleştirildi.
Kumluca’da bu yıl 19’ncusu gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yarışmayı Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, öğretmen ve öğrencilerle aileleri izledi.
İlçede bulunan 16 ilk ve orta öğretim okulu ile 3 lisenin katıldığı yarışmada yaklaşık 500 öğrenci yurdun değişik yörelerinden, yöresel kıyafetleriyle halk oyunları oynadı. Jüri üyelerinin derecelendirmede zorlandığı yarışmada, öğrencilerin ortaya koydukları performans izleyicilerden beğeni topladı.
Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede ilkokullar kategorisinde Mimar Sinan İlkokulu birinci, Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu ikinci, Cumhuriyet İlkokulu da üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde Atatürk Ortaokulu birinci, Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu İkinci, Mimar Sinan Ortaokulu da üçüncü oldu. Liseler kategorisinde ise Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi birinci, Anadolu Lisesi ikinci, Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren okullara Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya verildi. Gecede ayrıca yarışmanın düzenlenmesinde görev alan jüri üyelerine, yarışmaya katılan okulların müdürlerine, halk oyunları ekiplerini çalıştıran usta öğreticilere de plaket verildi.

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
3 / 7

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
4 / 7

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
5 / 7

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
6 / 7

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
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Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması

Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması
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