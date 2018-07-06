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Okullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise ve ilköğretim okullarının yakınında yapımı süren asfalt şantiyesine Ak Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi.

Okullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepki

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde lise ve ilköğretim okullarının yakınında yapımı süren asfalt şantiyesine Ak Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi.
Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi Yunuskent mevkiinde lise ve ilköğretim okulları yanına özel bir firma tarafından asfalt şantiyesi kuruluyor. Ak Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, meclis üyeleri ve vatandaşlar şantiye önünde duruma tepki gösterdi. Şantiye yapılmasına izin veren Kapaklı'nın CHP'li belediyesini eleştiren Salih Bezgin, "Kapaklı'nın yollarının acil olarak asfaltlanması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Kısacası asfalt şantiyesine karşı değiliz. Ancak neye karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Buranın yerinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Kısacası asfalt şantiyesinin yerine karşıyız. Karşı olduğumuz tek şey yerinin yanlışlığı değil. Bundan ziyade buranın park ve rekreasyon alanının olmasıdır. Mevcut kurulan yer park ve rekreasyon alanıdır. Yine hemen 50 metre ileride okul inşaatı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda bakanlık tarafından onaylanmış Karaağaç Mahallemize yapılması planlanan lise inşaatı mevcuttur" dedi.
Şantiyenin yeri konusundaki karardan dönülmesini isteyen Bezgin, "Kapaklı Belediye Başkanı'nın bu yanlış kararından dönmesi, bu asfalt şantiyesinin şehir dışı ve okul dışı alanlarına taşımasını önemle bekliyoruz. Biz bu demokratik hakkımızı kullanmadan önce karşı taraf benim hakkımda dava açmış. Biz dava açmadan o bizim hakkımızda dava açmış. Ne demişiz biz? Demişiz ki 'Sen okulun dibinde, evlerin yanında bu şantiyeyi kuramazsın'. Bir tane müteahhit arkadaşımız parkın yanında ruhsat almış. Peki bu adam nasıl burada inşaat yapacak, nasıl daire satacak? Bu koku kanserojen de üreten bir kokudur. Okulun hemen yanında bulunuyor. Buna bir Belediye Başkanı vicdanen nasıl müsaade ediyor? Belediye meclisinden bu karar çıkmamıştır" diye konuştu.
MAHKEMEYE BAŞVURULDU
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı ve avukat Ercan Uçel, konu hakkında Tekirdağ İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurmak için dava açtıklarını belirterek, şöyle dedi:
"Seçim kaygısı taşıyan belediye başkanının kendini garantiye almak adına halk sağlığını hiçe sayarak buraya asfalt üretim santrali kurmasıdır. Biz asla yol yapımına, insanların hizmetine sunulacak yol yapımına karşı değiliz. Burada kendi siyasi geleceğini garanti altına almak için buraya kurulan ve daha sonra kimyasallarla karıştırılarak kurulan santralin iptalini istedik. Bunun için birincisi burada ÇED raporunun olması gerekiyordu. Böyle bir rapor yok. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Katı Atık Yönetmeliği'ne göre her türlü katı atık bertaraf işleme tesisleri çevre ve ekolojik yaşama zarar vermeyecek şekilde en az 1 kilometre uzaklıkta olması gerekir. Yine burada uymayarak toplu konutların arasında ve eğitim öğretim alanına kurdurduğu için bu işlemin iptali için davamızı açtık. Bununla ilgili kısa sürede karar verilecektir. Bunu hep beraber izleyeceğiz" dedi.

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Okullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepkiOkullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepkiOkullar bölgesine asfalt şantiyesi kurulmasına tepki

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