Okullar geri dönüşüm için yarıştı kazanan ise çevre oldu

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi’nin başlattığı 'Okullararası Geri Dönüşüm Yarışmaları' ile 7 bin 702 kilogram atık, bin 699 kilo pil, 800 litre atık yağ, 3 bin 325 kilo kapak, 53 bin bin 665 kilogram ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Yarışan okullar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirildi.

Şişli Belediyesi, doğal kaynakların yanlış bir şekilde tüketilmesi ve doğanın tahrip edilmesi ile tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için harekete geçti.

“BU BİLİNCİ AŞILAMALIYIZ”

Okullararası Geri Dönüşüm Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, geri dönüşümün çevre için önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Şişli Belediyesi olarak doğanın korunmasından hepimizin sorumlu olduğunu biliyor ve tüm çalışmalarımızı dünyamızı koruma hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Daha iyi bir dünya için yalnızca bizim belediye olarak yaptığımız çalışmalar yetmez, geri dönüşüm bilincini mümkün olduğunca çok insana aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de özellikle küçük yaşlardan başlayarak çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Okullararası Geri Dönüşüm Yarışmalarını da bu amaçla başlattık. Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda büyükleri de bilinçlendireceğine inanıyor, bu hususta onlara çok güveniyorum.”