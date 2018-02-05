Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapılan toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Manisa’da öğrencilerin güvenliği için alınan ve alınacak tedbirler kapsamında toplantı düzenlendi. Vali Güvençer başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Mehmet Yüce, Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğ. Gen. Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, müdür yardımcıları ve şube müdürleri, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, öğretmenler ve muhtarlar katıldı. Vali Güvençer, toplantıda 8 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararların hangi aşamada olduğu, eksikliklerin değerlendirileceği ve 2017-2018 eğitim öğretim ikinci döneme tüm öğrencilerin daha güvenli bir ortamda başlamaları hususunda katılımcıların görüşlerini aldı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş yaptığı sunumda, taşımalı eğitim gören öğrenciler ile ilgili bilgi verdikten sonra, taşıma yapan şoförlere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki seminer düzenlendiğini, okul müdürleri ve okul aile birliklerince taşıma yapan araçların periyodik olarak kontrol edildiğini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yangın güvenliği açısından Manisa’daki yurtları denetlediğini belirten Okumuş, yurtlarda alınan önlemler yanında yönetici kadroya da eğitim verildiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 10 okulda kent güvenlik sistemlerine uygun güvenlik kamerası takıldığını, 8 okula da yapmayı planladıklarını, 25 okulda bu tarz bir güvenlik sisteminin kurulması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen ise yetkilerinde bulunan mahallelere yapılan denetimlerin sıklaştırıldığını, taşıma yapan araçların sürekli denetim altında olduğunu, mevzuata aykırı araçlara gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Kamera eksiği olan okulların ilgili İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirildiğini belirten Eşitgen, Jandarma tarafından 4 bin 812 servis aracının kontrol edildiğini, 176 servis aracına cezai işlem uygulandığını,okul giriş çıkış saatlerinde 2 bin 942 devriye faaliyeti gerçekleştirildiğini, 298 internet kafe, 581 park ve bahçe, 985 kahvehane, 314 umuma açık alanda denetlemeler yapıldığını, 37 bin 680 şahıs bilgilerinin sorgulandığını aktardı. Madde bağımlılığına ve suça karşı 199 bilgilendirme semineri düzenlendiğini, 2 bin 817 afiş ve broşür dağıtıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, şehir içinde taşıma yapan araçları belirli noktalarda denetlediklerini, eksik evrak ya da mevzuata uygun olmayan araçlar ile okulların yakınlarında kafe, internet kafe gibi yerlerin sürekli denetlendiğini ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığını ifade etti. Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 33 ilkokul, 30 ortaokul, 26 lisede güvenli eğitim ve koordinasyon görevlisi olarak 28 rütbeli personelin görev yaptığını aktaran Bilgiç, bu görevlilerin okul görevlileri ile irtibatlı olarak okul içi, okul bölgesi ve yakın çevresinde çocukların güvenliği ile ilgili gelişecek olaylara müdahale sağlanması yönünde faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

28 rütbeli amir koordinasyonunda 9 birimden seçilmiş sivil ve resmi 26 ekibin okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Bilgiç, servisler ile ilgili uygunsuz olan bin 102 servis aracından 100’üne cezai işlem uygulandığını, 29 uygunsuz aracın trafikten men edildiğini ifade etti. Bilgiç, velilerin öğrencilerini emanet ettikleri servisleri tanımaları gerektiğini vurgulayarak, uygunsuz bir durum gördüklerinde bunu emniyet ile paylaşmalarını istedi.

Toplantı sonunda konuşan Vali Güvençer, okul güvenliği, servis taşımacılığı, uyuşturucu madde ve bağımlılığı, kantin işletmeciliği hususunda okul aile birlikleri ve muhtarların duyarlı olmalarını istedi.