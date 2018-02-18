Okullara bilgisayar ve yazıcı dağıtıldı

Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcılar dağıtıldı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Uzun, Babaeski ile Lüleburgaz İlçede bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul müdürlerinin katılımıyla bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcılar dağıtıldı.

Düzenlenen toplantıda, donatım ihtiyacı bulunan okullara toplam 102 adet bilgisayar ve 15 adet yazıcıları teslim edildi.