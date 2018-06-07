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Okullarda Endonezce ve Malayca da öğretilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dillerinin eğitiminin yapılabilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'deki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dilleri de öğretilebilecek.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dillere yenilerinin eklenmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Malayca ve Endonezce dillerinin eğitimleri de verilebilecek.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine 9 Nisan 2018 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

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