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Okullarda tatbikatlar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü, okullarda eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor.AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Anadolu Lisesinde olası deprem anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Okullarda tatbikatlar devam ediyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü, okullarda eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor.
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Anadolu Lisesinde olası deprem anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tatbikat öncesi AFAD eğitmenleri, öğrencileri deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdi.
Seprem tahliye tatbikatında personel ve öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden okulu kısa sürede boşaltarak okul bahçesinde güvenli bir alanda toplandı.

Okullarda tatbikatlar devam ediyor

Okullarda tatbikatlar devam ediyor

Okullarda tatbikatlar devam ediyor

Okullarda tatbikatlar devam ediyor

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