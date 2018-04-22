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Okulu için Everest'e tırmanan Filistinli kampanyasına destek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

Everest'e tırmanan Filistinli mülteci Havamde: - "Cufe Okulu'nun kapanmaması için hedeflediğimiz 1 milyon dolarlık yardımı toplayabilmeyi umuyorum"

Ürdün'de Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı okulunun kapanmaması için "tek ayağıyla" Everest'e tırmanan Filistinli mülteci Cerah el-Havamde (22), kampanyasına destek bekliyor.

Everest'e tırmanışının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'a dönen Havamde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ve yakınlarıyla yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Cufe Okulu'nun kapanmaması için hedeflediğimiz 1 milyon dolarlık yardımı toplayabilmeyi umuyorum." dedi.

Bu kampanya çerçevesinde düzenlenen Everest gezisinin organizatörü Rahme el-Hayari ise Havamde'nin Everest'e tırmanmak için tek ayağıyla 17 bin 500 adım attığını belirterek, 2 Nisan'da başlayıp geçen cuma sonlanan bu yolculuğun 18 gün sürdüğünü kaydetti.

Havamde'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hayari, "Cerah, UNRWA'nın desteğinin azalmasının ardından on yıl eğitim gördüğü Cufe Okulu'nun kapılarının kapanmaması için gerekli 1 milyon doların toplanabilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Hayari, okul için bağışların haziran ayına kadar toplanmaya devam edeceğini aktardı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir mülteci kampında doğup büyüyen Havamde, yakalandığı kemik kanseri nedeniyle tek ayağını kaybetmişti. Havamde, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan mezun olduğu okula yardım toplamak için "ilk adım" isimli farklı bir kampanya başlatarak dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Everest Havamde UNRWA Ürdün

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