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Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte istiridye ve kavak mantarı yetiştirdi.

Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte istiridye ve kavak mantarı yetiştirdi. Öğrenciler, çalışmaları ile hem TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında yarışacak hem de satışını yaparak okul aile birliğine katkı sağlayacak.
Alaşehir’de, 235 öğrencisi bulunan Fatih Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeni Tekin Tapan ve öğrencileri tarafından okulun bodrum katında istiridye ve kavak mantarı yetiştirildi. İstiridye mantarının yetiştirilmesi konusunda bilgi edinen ve mantarlar konusunda merakının olduğunu belirten Tapan, "Bu yıl TÜBİTAK bilim fuarı kapsamında mantar yetiştirme projesini uygulamaya başladık. Şu an yetiştirdiğimiz prototipler var. Mantarlarımızı bilimsel basamaklara uygun şekilde yetiştirdik ve olumlu sonuç aldık. Önümüzdeki süreçte daha fazla üretim yaparak satış yapmayı planlıyoruz. Elde ettiğimiz satış gelirleri ile Okul Aile Birliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
8. sınıf öğrencisi Kübra Taşpınar, öğretmenleri Tekin Tapan sayesinde mantarı yetiştirmeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini belirterek, "Hem öğreniyoruz hem de mantar yetiştiriyoruz. Bu mantar yetiştirme projesi sayesinde hem yaşayarak hem de yaparak öğrenmiş olduk. Böylece okula olan ve derslerimize olan ilgimiz arttı" derken, sınıf arkadaşı Gizem Uyan ise, "Bu projede üretmenin vermiş olduğu güç ile kendimize olan güvenimiz daha çok arttı. Artık okulumuzu ve derslerimizi daha çok seviyoruz" diye konuştu.
Okul müdürü Mustafa Yılmaz, okulun vizyonunun bilimin ışığında düşünen ve üreten nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, "Okulumuzda öğrencilerimiz çeşitli etkinlik ve projeler ile düşünmeyi, üretmeyi, üretirken geliştirmeyi yaşayarak öğreniyor" dedi.

Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler

Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler

Okulun bodrum katında mantar yetiştirdiler

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