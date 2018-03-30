Okulun ihtiyaçları için anneler devreye girdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Karacaali Ortaokulunun ihtiyaçları ve çevre düzenlemesi için devreye giren anneler ilçe merkezinde düzenledikleri kermesle okullarına destek oldu. Annelerin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği kermes ilçe halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

Sarıgöl’e 25 kilometre uzaklıktaki Karacaali Ortaokulunda eğitim öğretim gören çocuklarının daha iyi şartlar altında ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için devreye giren 30 annenin katılımıyla ilçe merkezinde okul aile birliği tarafından kermes düzenlendi. 25 kilometre uzaktan öğrencileri için ilçe merkezine gelerek akşama kadar gözleme yapıp okullarına destek çıktıklarını dile getiren Karacaali Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Boncuk, "Okulumuzun çevre düzenlemesi ve diğer ihtiyaçlarımız içim kermes yapmaya karar verdik. Kermesimize öğrencilerin anneleri gönüllü olarak ilçeye gelerek gözleme yaptılar. Annelere teşekkür ederim. Kermesimizde kendi ürünlerimiz olan köy yumurtası, zeytinyağı, tereyağı, gözleme, köy ekmekleri, yufkalar, makarnalar büyük ilgi gördü ve satıldı" dedi.