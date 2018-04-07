İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, okumayan bir toplum algısının aksine son yıllarda kütüphaneye giden okuyucu ve üye sayısında önemli artış olduğunu belirterek, "Son 5 yılda üye sayımız 2,5 kat artarak 2 milyonu aştı." dedi.

Gül, Basın Yayın Birliği ve Öncü Eğitimciler Derneği'nin düzenlediği "Okuma Kültürü Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, okumanın nitelikli bir yaşamın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Kütüphaneciliğin, bakanlığın temel faaliyet ve görev alanlarından biri olduğuna değinen Gül, kitapla birlikte teknolojik gelişmelerin kıskacında olan kütüphanelerin, insanla birlikte var olmaya devam edeceğini söyledi.

Gül, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphane hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımızca 2012'de başlatılan çocuk ve halk kütüphanelerini iyileştirme projesi kapsamında toplam 432 kütüphane yeniden inşa edilmek, yapılandırılmak ve onarımdan geçirilmek suretiyle yaşayan kütüphane yaklaşımıyla hizmete sunulmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kütüphanelerden daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla 112 kütüphanemiz okuyucularımıza mesai saatleri dışında da hizmet vermektedir. 2017 Kasım ayı itibarıyla 100 kütüphanede 17 bin e-kitap ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Okumayan bir toplum olduğumuza dair genel algının aksine son yıllarda kütüphanelerimize gelen okuyucu ve üye sayısında önemli artış oldu. Son 5 yılda üye sayımız 2,5 kat artarak 2 milyonu aştı."