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Okuma-yazma azmiyle örnek oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Alaplı'da açılan kursa başvuran Mehmet ile Gülber Ateş çiftinin okuma azmi kursiyerlere örnek oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Alaplı'da açılan kursa başvuran Mehmet (65) ile Gülber Ateş (63) çiftinin okuma yazma azmi kursiyerlere örnek oluyor.

İlçeye bağlı Ölüce köyünde ikamet eden, bazı sebeplerden dolayı okula gidemeyen Ateş çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini televizyondan izlemeleri üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

Köyde, haftada 3 gün açılan kursa katılan çift, okuma yazma hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Gülber Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile kendisinin okula gidemediklerini ve okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için açılan kursa katıldıklarını söyledi.

Köylerinde açılan kursta okuma yazmayı öğreneceklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Ben küçükken okula gittim ama bir şey öğrenemedim. Ayağımdan sakat kalınca babam okuldan beni almıştı. Hiç okuyamadım. Yıllarca okuma hayalini kuruyordum. Televizyondan okuma yazma seferberliği duyduk. Halk Eğitimde köyümüzde kurs açılacağını duyunca eşimle birlikte kursa katıldık. Arabanın plakasını ve telefon numarasını alabiliyorum. Ama şu yazıları bir türlü okuyamıyordum. İnşallah bu kursta eşimle birlikte okuma yazmayı iyice öğreneceğiz."

Mehmet Ateş de kursu açanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Diploma almak için kursa katıldım. İnşallah okuma yazma öğrenerek diplomamı alacağım." dedi.

Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin, kursiyerlere defter, kalem ve "Cin Ali" seti hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı okuma-yazma seferberliği Zonguldak

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