"Okuma yazma bilmemek gözü bağlı şekilde yaşamak gibi"

MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde pazarcılık yapan Fatma Türnüklü, günlük hayatında karşılaştığı zorlukları aşmak amacıyla gittiği kursta, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuryazarlık seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak okuma yazma öğrenen Türnüklü, artık okuryazarlığı gerektiren günlük işlerini yaparken zorluk çekmiyor.

İlçeye bağlı Keçiköy'de ilk etapta Türnüklü'nün talebi ile açılan okuma yazma kursuna zaman içinde başka kadınlar da katıldı. Türnüklü, okuma hevesi ile köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Türnüklü, Keçiköy'de yalnız yaşadığını ve pazarcılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Küçük yaşta babasını kaybettiğini ve ev işleri nedeniyle okula gidemediğini belirten Türnüklü, küçük yaşta evlendirilip çoluk çocuğa karışınca da okuryazar olma hayalinin geride kaldığını anlattı.

Bir gün pazarda Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarıyla ilgili broşür dağıtıldığını görünce ilgisini çektiğini ifade eden Türnüklü, "Pazarda bir kız çocuğunun broşür dağıttığını gördüm. 'Bu nedir' diye sorduğumda, 'okuma yazma kursu açılıyor' dedi. Ben de 'Gitmek istiyorum fakat köyde yaşıyorum' dedim. O da 'Teyze köye öğretmen gelir, siz yeter ki isteyin' dedi. İki gün sonra telefon geldi ve okuma yazma kursuna başladım." diye konuştu.