"Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği

Okumayan adamın kör gibi olduğunu ifade eden Demirtaş, kör bir insanın yaşamasının zor olduğunu, bu körlüğü gidermenin okuma yazmadan geçtiğini belirtti.

"İnşallah okuma yazma oranını yüzde yüze çıkararak körlüğü yenmiş olacağız. Okuma yazma konusu Cumhuriyet döneminde çok önemsenmiştir. Bu kampanyalara son vermeyi herkesi okuryazar yapmakla bitirmek istiyoruz. Devlet olarak biz sizin hizmetinizdeyiz ve her türlü imkanı sizlere sunmak istiyoruz. Bu kampanyayı sürdürmek bizim görevimiz, sonuçlandırmak ve başarıya ulaştırmak da katılımınızla sizin görevinizdir."

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise ilim öğrenmenin yaşı, zamanı ve mekanı olmadığını kaydetti.

Başlatılan okuma yazma seferberliğine katılımın yoğun olduğunu, bunun kendilerini mutlu ettiğini anlatan Gül, bu yarışın içerisinde Diyarbakır'ın bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde okuma yazma seferberliğinde en yüksek katılımla birinci olmak suretiyle en çok kursiyer katılımıyla rekor kıran Diyarbakır'ı tebrik ediyorum. Değişik bazı durumlardan dolayı eğitim ve öğretim hakkından mahrum kalmış olabiliriz. Yaşımız ne olursa olsun her an için yeni şeyler öğrenmek isteyen insanlarız. Kimse kimseyi sorgulamıyor. 'Niçin bugüne kadar öğrenmedin?' diye hesap sormuyoruz. Sormak hakkımız da, haddimiz de değil. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın sağlık ve yaşlılık gibi zorunlu sebepler hariç herkesin okuryazar olmasını hedefliyoruz."

Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi, öğretmen ve kursiyerler katıldı.

