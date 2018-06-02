Okuma yazma bilmeyenler sandık başında belirlenecek

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte okuma yazma bilmeyenlerin belirlenmesi için 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde imza yerine parmak ve mühür basanların tespit edilmesine yönelik çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta 701 kurs açıldı. Okuma-yazma 1. kademe kursunda yaklaşık 11 bin 500, 2. kademede de 500 olmak üzere 12 bin kişi okuma yazma öğrendi.

Kent genelinde okuma ve yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşılması hedeflenen çalışmalar kapsamında, Sivas'ta hayata geçirilecek uygulamayla okuma yazma bilmeyenler sandık başında tespit edilecek.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma-yazmada yüzde 100'e ulaşmayı hedeflediklerini, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kampanyaya katılımın artırılması ve okur-yazar olmayan vatandaşlara ulaşmak için farklı bir proje uygulayacaklarını aktaran Savaşçı, şunları kaydetti: