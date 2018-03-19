Okuma yazma hasretleri yıllar sonra bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, Gaziantep’te okuma ve yazma hasreti çeken 54-85 yaş arasındaki 65 kadın, onlarca yıl sonra okuma yazma öğreniyor

Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde yaşayan 54-85 yaş arasındaki toplam 65 kadın, daha önce yarıda bıraktıkları ya da hiç gidemedikleri okula, başlatılan seferberlik kapsamında kavuştu. Okuma seferberliği kapsamında mahalledeki okulda oluşturulan sınıfa giden kadınlar hafta boyunca her gün 2 saatlik eğitim görüyor. Kadınlar onlarca yıl sonra okuma ve yazmayı öğrenebilecek olmanın sevincini yaşıyor. 85 yaşında okuma yazma öğreniyor

85 yaşındaki yaşında Nazlı Kılıç, çocukluk döneminde köylerinde okul olmaması nedeniyle çok istediği halde okuyamadığını belirterek, 9 çocuğundan çoğunu okutmayı başardığını ifade etti. Yıllar sonra içerisinde kalan okuma hasretini dindirmek için seferberliğe katıldığını anlatan Kıılıç, "Şu ana kadar hiç okula gitmedim. Tek gayem okula gidip okuma yazma öğrenmek. Dokuz çocuklu bir anne olarak çocuklarımı okutmaya çalıştım. Çocuklarım arasında okuyan da var okumayan da var. Okuyanların kimisi öğretmen kimisi polis ve kimisi de doktor oldu. Hiç okula gitmedim. Nerede, bizim zamanımızda köyde okul yoktu” şeklinde konuştu.

"Televizyon izlerken merak ederdim"

3 gündür kursa gelen Elif Ayaz, televizyon izlerken geçen alt yazıları okumayı hep istediğini ama okuyamadığını anlatarak, "Daha önce okul gittim, ilk dönemi bile bitiremedim. Kızamık hastalığına yakalandığım için okulu bırakmak zorunda kaldım. Hesap yaparken, televizyon izlerken hep merak ederdim, çocuklarım bana yardımcı olmaya çalışırdı. Bu nedenle okuma öğrenmek istedim. 5 çocuğum vardı, hepsini okuttum. Ama şimdi okuma yazmayı öğrenecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Çocuklarının hepsini okuttu

İlkokuldan terk olduğunu belirten Ebru Çelik ise yıllar sonra yakaladığı fırsatı değerlendirerek, okuma ve yazmayı öğrenmek istediğini kaydetti. 6 çocuk annesi Hatice Ceylan ise kendisinin okuma fırsatı bulamaması nedeniyle 6 çocuğun hepsini okuttuğunu ve çocuklarının öğretmen olduğunu kaydetti. Kardeşine bakmak için okula gidemedi

75 yaşındaki Senem Bulut ise yeni doğan kardeşine bakmak için okula gidemediğini anlattı. Yıllardır okuma yazma öğrenememenin pişmanlığını yaşadığını belirten Senem Bulut, "“Babam köyün muhtarıydı ve aynı zamanda küçük kardeşlerime bakmak zorunda olduğum için okuyamadım. Benim zamanımda okul vardı ama beni göndermediler. Okuyamadığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kurdele yüzünden okula gidemedi

Halise Kılıç ise çok istediği okula başladığını fakat kardeşi vefat edince zor günler yaşadıklarını kaydetti. Kılıç, "Babam beni okula gönderdi. 22 yaşında kız kardeşim yakalandığı hastalıktan ölünce okula gidemedim. Çünkü annem, yas tutarken, başımıza aksesuar bağlamamızın yanlış anlaşılabileceğini düşünüyordu. Annem, ’saçlarımı kurdele yapıp seni okula gönderemem’ dedi. Çok ağladım ama olmadı, okula gidemedim. Şimdi öğrenmek istiyorum ama ne kadar uğraşsam da öğrenemiyorum, çok zorlanıyorum" ifadelerine yer verdi. Yoğun talep, ilginç hikayeler

Okul öğretmeni Mehmet Karasu ise okuma yazma öğrenmek isteyen kadınların her birinin birbirinden ilginç hikayeleri bulunduğunu anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği ile beraber, Gaziantep’te olduğu gibi mahallemizde de başlamıştır. Yoğun talep var, öğrencilerimiz çok zorlansa da kısa sürede önemli mesafe kaydediyor. Okumaya çok istekli ve hevesliler" diye konuştu.

Okuma yazma hasretleri yıllar sonra bitiyor

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