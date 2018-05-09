Okuma yazma öğrenen kadınların mezuniyet sevinci

Kaya, kurslara katılarak başarı olanların her birinin azim ve kararlılık timsali olduğuna dikkat çekerek, kursiyerleri tebrik etti.

Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Kaya, törende yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezlerinin toplumla iç içe ve dayanışma içerisinde hizmet üreterek çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında, Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunun ilk bölümünün tamamlanması dolayısıyla, 100. Yıl Kütür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kursiyerlerden 70 yaşındaki Ayşe Gülşen ise artık gazete ve televizyondaki yazıları okuyabildiğini söyledi.

İlerleyen zamanlarda daha iyi seviyeye gelmek istediğini dile getiren Gülşen, "Yaklaşık bir ayda okumayı söktüm. Yeni bir dünya keşfetmiş gibiyim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gülşen, okuma yazma bilmeyen herkesi kurslara katılmaya davet ederek, burada yeni şeyler öğrendiğini ve öğrenmeye de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aysel Bulut (58) da çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Okuma yazma kursu açılacağına ilişkin bilgiyi televizyondan duyduğunu dile getiren Bulut, "Eşim Kıbrıs gazisi olduğu için onu hastanelere götürüyoruz. Okumayı bilmediğim için çok zorlanıyordum. Kurs sayesinde okuma yazma öğrendim." dedi.

Bulut, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Artık tek başıma gezebiliyorum. Önceden hiçbir şey bilemiyordum. Okuyabilmek gibisi yok. Torunlarıma da bu öğütleri veriyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, 27 kişiye okur yazarlık belgesi verilmesiyle sona erdi.

