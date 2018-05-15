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Okuma yazma öğrenen kursiyerler belgelerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:43 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılan yaklaşık 600 kişi belgelerini aldı - Vali Yücel Yavuz: - "Dünya üzerinde belki de o bölge merkezli olmak üzere değişik bir senaryo uygulanıyor ancak bu konuda yine Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün İslam ülkelerinde insan haklarına saygı duyan bütün milletler bir duruş sergilemiştir"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "Dünya üzerinde belki de o bölge merkezli olmak üzere değişik bir senaryo uygulanıyor ancak bu konuda yine Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün İslam ülkelerinde insan haklarına saygı duyan bütün milletler bir duruş sergilemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda açılan kursta başarılı olan yaklaşık 600 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Yavuz, kursa yoğun ilgi gösteren kadınlara ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, talep edildiği takdirde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Yavuz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını da kınayarak, "Dün itibarıyla Filistin'de ve Kudüs'te bir insanlık dramı, vahşet yaşanıyor. Yaklaşık 60'a yakın Filistinli din kardeşimiz şehit oldu. Dünya üzerinde belki de o bölge merkezli olmak üzere değişik bir senaryo uygulanıyor ancak bu konuda yine Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün İslam ülkelerinde insan haklarına saygı duyan bütün milletler bir duruş sergilemiştir. Yine sergileyeceğiz ve bu yanlışa, insanlık ayıbına son vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Her anlamda güçlü olmak gerektiğine vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bilgili ve bilinçli olmak lazımdır. Ekonomik anlamda da güçlü olmak lazımdır. Eğitim ve kültür seviyesi olarak da güçlü ve çok ileri düzeyde olmak lazım. Yoksa dünya projelerin, planların uygulandığı, mazlum ve masumların üzerine çok vahşice planların uygulandığı bir arena haline dönüştü. Tarih boyunca adaleti, hep iyiliği ve güzelliği sağlayan necip Türk milleti, yine masumların ve mazlumların başvurduğu ülke olmaya, millet olmaya da devam edecek ancak biz bunu nasıl sağlayacağız? 80 milyon nüfusumuzla bunun yarıdan fazlası genç olan nüfusumuzla daha çok çalışarak, gayret ederek, sağlanan imkanları çok iyi kullanarak sağlayacağız ve mümkün hale getireceğiz. Onun için bu etkinlik çok önemli."

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu da Halk Eğitim Merkezinin 350 bin nüfusa hizmet eden ve toplumun her alanında hayat boyu öğrenmeyi amaçlayan bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç ise okur yazarlık seferberliğinin birinci dönemini tamamladıklarını belirterek, Trabzon'da 5 Mart'ta okuma seferberliği başladığını, bugün itibarıyla 899 katılımcıdan yaklaşık 600'ünün okuma ve yazma öğrendiğini kaydetti.

Okuma yazma öğrenen Saniye Karabina da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, duygularını anlatan bir şiir okudu.

Konuşmaların ardından başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Öte yandan, sertifikasını almak için tekerlekli sandalye ile törene gelen 86 yaşındaki Emine Öksüz, ilgi odağı oldu.

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Filistin okuma-yazma seferberliği Trabzon Trabzon Valisi Yücel Yavuz

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