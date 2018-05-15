Okuma yazma öğrenen kursiyerler belgelerini aldı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinerek, "Dünya üzerinde belki de o bölge merkezli olmak üzere değişik bir senaryo uygulanıyor ancak bu konuda yine Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün İslam ülkelerinde insan haklarına saygı duyan bütün milletler bir duruş sergilemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda açılan kursta başarılı olan yaklaşık 600 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Vali Yavuz, kursa yoğun ilgi gösteren kadınlara ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, talep edildiği takdirde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Yavuz, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını da kınayarak, "Dün itibarıyla Filistin'de ve Kudüs'te bir insanlık dramı, vahşet yaşanıyor. Yaklaşık 60'a yakın Filistinli din kardeşimiz şehit oldu. Dünya üzerinde belki de o bölge merkezli olmak üzere değişik bir senaryo uygulanıyor ancak bu konuda yine Türkiye'miz ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün İslam ülkelerinde insan haklarına saygı duyan bütün milletler bir duruş sergilemiştir. Yine sergileyeceğiz ve bu yanlışa, insanlık ayıbına son vermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.