Okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi

Efeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma ve Kuran-ı Kerim okuma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ ın himayelerinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında, Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma-yazma kursunu ve Kuran-ı Kerim Okuma kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları teslim edildi. Efeler Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninde kursiyerlere sertifikalarını, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve eşi Özden Çandıroğlu tarafından verildi.

Kursları başarı ile bitiren ve artık okuma yazma öğrendikleri için mutlu olan kursiyerler ilgililere teşekkür ederken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’de okuma yazma öğrenen kursiyerlerle sohbet ederek, kendilerini tebrik etti.

Seferberlik doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi tarafından Aydın genelindeki alan taramasında 2204 kadın 529 erkek olmak üzere toplam 2733 okuma yazma bilmeyen kişi tespit edilerek, 2018 yılı kampanya döneminde 184 kurs açılarak 1709 kursiyerin katılımı sağlandı ve 337 kişi belge aldı.