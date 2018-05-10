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Okuma yazma öğrenen nineler altınla ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Yozgat'ta, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan yaşları 75 ile 83 arasında değişen 14 kursiyere sertifikalarıyla birlikte çeyrek altın verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yozgat'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan yaşları 75 ile 83 arasında değişen kursiyerlere okuryazarlık belgeleri törenle verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, her ilçeden okuma yazma öğrenen en yaşlı kursiyerlerden oluşan 14 kişi altın ile ödüllendirildi.

Yaşları 75 ile 83 arasında değişen kadınlara sertifikalarını veren ve çeyrek altınla ödüllendiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı konuşmada, okuma yazma kursunun bundan sonra da süreceğini söyledi.

İl genelinde okuma yazma bilmeyen 2 bin 500 kişinin açılan kurslarda okuma yazma öğrendiğini belirten Yurtnaç, "Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir, hayatınıza kalite katacak. Valilik olarak halkımızın eğitimi için her zaman gereken desteği vereceğiz." dedi.

Sorgun ilçesinden gelen 76 yaşındaki kursiyer Saniye Yücel de kursun açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, okumasını geliştirmek için bundan sonraki kurslara da katılacağını ifade etti.

Şefaatli ilçesinde kursa katılan 78 yaşındaki Havva Gözel de okuma yazma öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Okuma yazma öğrenmek zor olmadı. Eşim askere ve Almanya'ya gittiğinde mektup yazamadım. Mektupları başkasına yazdırdım, gelen mektupları da başkasına okuttum." diye konuştu.

Okuma yazma öğrenen 83 yaşındaki Ayşe Binici de babasının okula göndermediğini anlatarak, "Kurs açılınca canıma minnet bildim, kursa katıldım. Haftada iki gün kursa katıldım ve okumayı öğrendim. Bize bu imkanı tanıyanlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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Okuma yazma kursu ödül Vali Yurtnaç Yozgat

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