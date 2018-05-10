Okuma yazma öğrenen nineler altınla ödüllendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yozgat'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan yaşları 75 ile 83 arasında değişen kursiyerlere okuryazarlık belgeleri törenle verildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, her ilçeden okuma yazma öğrenen en yaşlı kursiyerlerden oluşan 14 kişi altın ile ödüllendirildi.

Yaşları 75 ile 83 arasında değişen kadınlara sertifikalarını veren ve çeyrek altınla ödüllendiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı konuşmada, okuma yazma kursunun bundan sonra da süreceğini söyledi.

İl genelinde okuma yazma bilmeyen 2 bin 500 kişinin açılan kurslarda okuma yazma öğrendiğini belirten Yurtnaç, "Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir, hayatınıza kalite katacak. Valilik olarak halkımızın eğitimi için her zaman gereken desteği vereceğiz." dedi.

Sorgun ilçesinden gelen 76 yaşındaki kursiyer Saniye Yücel de kursun açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, okumasını geliştirmek için bundan sonraki kurslara da katılacağını ifade etti.