ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında okuma yazma bilmeyen bin 58 kişiden 906'sı kurslara yönlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Baskil ilçesinde yoğun çalışma başlatıldı.
Çalışma ile ilçede okuma yazma bilmeyen bin 58 kişiden 906'sı okuma yazma kurslarına kazandırıldı.
Baskil Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Yusuf Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre ilçede 787'si kadın, 271'si erkek olmak üzere bin 58 kişinin okur yazar olmadığını söyledi.
Okuma yazma seferberliği ile açılan kurslara 716'sı kadın, 190'ı erkek olmak üzere 906 kişinin kurslara yönlendirildiğini kaydeden Ergen, TÜİK verileri doğrultusunda ilçede alan taraması yaptıklarını bildirdi.
Tarama ile okuma yazma bilmeyenleri tespit ettiklerini aktaran Ergen, köylerde ve ilçe merkezinde kayıtları yaptıklarını ve sınıfları oluşturarak eğitimlere başladıklarını aktardı.
Ergen, "Köylerde camilerde, Kuran kursu olan yerlerde, köy evlerinde sınıflar açtık. Vatandaşların ayağına giderek okuma yazma öğretmeye çalışıyoruz. Yaşları 30 ile 65 arasında değişen kursiyerlerin 1,5 ay içinde kursu tamamlayıp okuryazarlık belgesi alabilecekler. 2. aşamayı da başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz diplomalı olacaklar." diye konuştu.
Kursa katılan Elif Aslan, okuma yazma öğrenmenin yaşının olmadığını belirterek, kursun açılmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.
65 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye başlayan Güllü Altınkaya da "Çocuklarım çok şükür okudular ama ben okuma yazma bilmiyorum. Eskiden babamız 'kız çocukları okula gitmez' dedi ve beni okutmadı. Okuma yazma bilmeden olmuyor. Haberlerde Cumhurbaşkanımız ve eşinin okuma yazma seferberliği başlattığını ve kurs açıldığını öğrendik. Kursa başladık. Köyümüze kadar gelip bizlere okuma yazmayı öğretiyorlar. Biz de bütün çabamızla öğrenmeye çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devletimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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