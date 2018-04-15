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’Okuma-Yazma Seferberliği’ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı okuma-yazma kurslarına 500 kadın kayıt oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek vermeye devam ediyor.

’Okuma-Yazma Seferberliği’ne yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı okuma-yazma kurslarına 500 kadın kayıt oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, eğitim birimlerini bu yönde harekete geçirdi. Bu kapsamda oluşturulan okuma-yazma kurslarına 500 kadın başvurdu.
Mart ayının başlarında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri ile başlayan projede yaklaşık 220 kadın okuma yazma kurslarına kayıt oldu. Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin girdiği derslere, bugüne kadar hiç okula gitmemiş ya da çeşitli zorluklardan dolayı okuyamamış kadınlar katıldı.
Kocaeli Anne Şehir projesi ile spor yapmaya gelen annelere de spor merkezlerinde okuma yazma kursları verilmeye başladı. Gebze Köşklü Çeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından haftanın üç günü verilen eğitimde spora gelen anneler hem spor yapıyor hem de okuma yazma öğrenmeye devam ediyor. 12 ilçede spor yapmaya gelen annelerden yaklaşık 270 kişi okuma yazma kurslarına kayıt oldu.
Okuma yazma seferberliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve hemen Büyükşehir’in açtığı kurslara yazıldıklarını anlatan kadınlar, “Çok mutluyuz. Hem spor yapıyoruz hem de burada okuma yazma öğrenmeye başladık. Bir şeyleri okuyarak irademizle yapmak bize güven veriyor. Eskiden otobüse binerken ne numarasını ne de gideceği yeri okuyabiliyorduk. Artık bineceğimiz otobüsün numarasını ve gideceği yeri okuyabiliyoruz” dedi.
Okur Yazarlık seferberliği için başvurular ise devam ediyor. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, KO-MEK merkezleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Akademi Lise ve okul müdürlüklerinden alınıyor.

’Okuma-Yazma Seferberliği’ne yoğun ilgi

’Okuma-Yazma Seferberliği’ne yoğun ilgi

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