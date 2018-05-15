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Okuma yazmayı engelli oğluyla geldiği kursta öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan bin 667 kursiyere sertifikaları verildi - Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu: - "Engelli, hasta, evinden hareket edemeyecek kadar yaşlı vatandaşımızın da ayağına gidilerek evlerinde kurs verilmek suretiyle okuma yazma bilmelerine imkan sağlanmıştır" - Engelli oğlu ile okuma yazma öğrenen anne Öğüt: - "Allah Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan razı olsun. Oğlumla birlikte okumak çok farklı bir duygu. Her gün beraber kurslara gittik"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayan yaşları 25 ile 92 arasında değişen bin 667 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde açılan 181 okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan bin 667 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Erdemir Kültür Merkezi'nin konferans salonundaki törende yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğinin önemine değindi.

Madenoğlu, "Ciddi bir rakam olan bin 672 vatandaşımız bu kurslara katılarak okuma yazma belgesi almaya hak kazanmışlardır. Engelli, hasta, evinden hareket edemeyecek kadar yaşlı vatandaşımızın da ayağına gidilerek evlerinde kurs verilmek suretiyle okuma yazma bilmelerine imkan sağlanmıştır. Okul çağında iken çeşitli nedenlerle gidemedikleri okullarında öğrenemedikleri okuma yazmayı devletimizin sağladığı imkanları da kullanarak okuma yazma bilmeyi öğrenme durumuna gelmişlerdir. Artık kursları bitirdikten sonra çok rahatlıkla televizyonlardaki yazıları, gazeteleri okuyabilmekte, resmi kuruma gittiğinde nereye gideceğini belirten yazılardan nereye gideceğini bulabilmektedir. Okuma yazmanın yaşı ve cinsiyeti yoktur. Bilgiyi öğrenme konusunda her yaşta azimli ve istekliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Okumaktan pişen yemeklerimi yakıyorum"

İlçeye bağlı Pınarcık köyünde doğuştan engelli oğlu 25 yaşındaki Mithat Öğüt ile okuma yazma öğrenen 58 yaşındaki Şevkiye Öğüt de töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Çocukluk çağlarında okula gidemediğini ve engelli oğlunu da okula gönderemediğini anlatan Öğüt, "Okumak çok güzel bir şey. Allah Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan razı olsun. Oğlumla birlikte okumak çok farklı bir duygu. Her gün beraber kurslara gittik. Sabah 09.00'da Kuran öğrendim, evime geldim. Yemeğimizi ve temizliğimi yaptım, öğleden sonra okuma yazma öğrenmeye gittim. Şimdi kitaplarımı alıyorum, televizyonla hiç işim yok. Uykum geliyor ama okumaya devam ediyorum. Okumaktan pişen yemeklerimi yakıyorum." dedi.

Akarca Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 11 torun sahibi 92 yaşındaki Emine Yavuz da okuma yazma hayalini evinde aldığı derslerle gerçekleştirdi.

Kaymakam Madenoğlu, sertifikasını ve hediyesini verdiği Yavuz'un okuma azmi ile örnek gösterildiğini belirterek, elini öptü.

Tören kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

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