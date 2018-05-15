Okuma yazmayı engelli oğluyla geldiği kursta öğrendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayan yaşları 25 ile 92 arasında değişen bin 667 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde açılan 181 okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan bin 667 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Erdemir Kültür Merkezi'nin konferans salonundaki törende yaptığı konuşmada, okuma yazma seferberliğinin önemine değindi.

Madenoğlu, "Ciddi bir rakam olan bin 672 vatandaşımız bu kurslara katılarak okuma yazma belgesi almaya hak kazanmışlardır. Engelli, hasta, evinden hareket edemeyecek kadar yaşlı vatandaşımızın da ayağına gidilerek evlerinde kurs verilmek suretiyle okuma yazma bilmelerine imkan sağlanmıştır. Okul çağında iken çeşitli nedenlerle gidemedikleri okullarında öğrenemedikleri okuma yazmayı devletimizin sağladığı imkanları da kullanarak okuma yazma bilmeyi öğrenme durumuna gelmişlerdir. Artık kursları bitirdikten sonra çok rahatlıkla televizyonlardaki yazıları, gazeteleri okuyabilmekte, resmi kuruma gittiğinde nereye gideceğini belirten yazılardan nereye gideceğini bulabilmektedir. Okuma yazmanın yaşı ve cinsiyeti yoktur. Bilgiyi öğrenme konusunda her yaşta azimli ve istekliyiz." ifadelerini kullandı.