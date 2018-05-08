Okuma yazmayı öğrenip oğluna mektup yazdı

Samsun'da okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 61 yaşındaki Hasine Bulut, askerdeki oğluna mektup yazmanın mutluluğunu yaşıyor.
19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 249 kursiyere belgelerinin verilmesi amacıyla ilçedeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.
Çepinler Mahallesi'nde düzenlenen kursa siyah önlük ve beyaz yaka ile giden yaşları 60 ila 84 arasında değişen 8 kadın da okuma yazma öğrenerek belgelerini aldı.
Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ancak kendisi bu imkanı bulamayan kursiyerlerden 27 torun, 8 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kadriye Bulut, AA muhabirine, okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak buna şimdi imkan bulabildiğini söyledi.
Okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Bulut, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kursiyerlerden 61 yaşındaki Hasine Bulut ise okuma yazmayı öğrenmesinin ardından ilk olarak Bursa'da vatani görevini yapan oğlunu mektup yazdı.
Okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Bulut, artık oğluna mektup yazabildiğini ifade etti.
Törene 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner de katıldı.
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