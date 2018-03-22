Okumanın yaşı, vakti ve zamanı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen okuma, yazma seferberliği kapsamında Yozgat’ta açılan kurslar büyük ilgi görüyor.

Okuma yazma seferberliği çalışmaları ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da tüm hızıyla devam ediyor. Okuma ve yazma öğrenmek için kursa binin üzerinde kursiyer başvuruda bulundu. Yaşları 52 ila 80 arasında değişen kursiyerler ilk kez okuma ve yazmanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber tüm Türkiye’de böyle bir seferberlik başladı. Okuma yazma kursları halk eğitim merkezleri bünyesinde vardı ama farkındalık oluşturuldu. Bu farkındalıkla da il genelinde bir çalışma yaptık. Binin üzerinde okuma yazmaya gelen vatandaşlarımız var. Biz bunları zaman içerisinde destekleyeceğiz. Burada 80 yaşından 25 şaşına kadar özellikle kadınlarımız arasında okuma yazma bilmeyenler var. Bunların şiddetle üzerine gitmemiz lazım. Kendini rahatlıkla ifade etmeleri gerekiyor. Bunlar bir birey, oy veriyorlar bilinçli bir şekilde yaşamaları lazım. Onlara elimizden geleni yapacağız ve onların içerisinde de en başarılı olanları sürecin sonunda da ödüllendireceğiz. Bu çalışmalarımız ileride de devam edecek” dedi.

67 yaşındaki Hatice Bütüner isimli kursiyer “bugüne kadar okuma yazma öğrenmedik, kısmet olmadı. Geleceğim gideceğim yeri artık okuyabiliyorum. Keşke daha önce olsaydı. Daha önce okuma yazma öğrenmediğim için pişmanım. Daha iyi olacak çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kursun en yaşlısı 80 yaşındaki Ayşe Irkıtala ise “Okuyup yazmak çok güzel, tarif edemem. Gittiğimiz yerleri tanıyoruz kimseye ihtiyacım olmuyor. Ben okuyordum ama babam okutmadı. Bize bu imkanı verdiği için devletimize teşekkür ediyorum. Okumanın yaşı yok 80 yaşındayım. Herkese de tavsiye ederim mutluyum. Keşke daha önce okuyup yazsaydım” ifadelerine yer verdi.

Gülbahar Akgül ise "Okuma yazmayı öğrendik. Artık kimseye ihtiyacım olmayacak her işimizi halledeceğiz. Hiçbir yeri bilmiyorduk başkalarından soruyorduk. Artık işlerimizi kendimiz yapacağız. Çok güzel bir duygu keşke daha önceleri bu fırsatı yakalasaydık. İlk hedefim ehliyet almak” dedi.

Ziyarette Vali Kemal Yurtnaç, eşi Dilek Yurtnaç, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı kursiyerlere çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.