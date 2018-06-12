Ümmühani Akın ise okuma yazma öğrendikten sonra öz güveninin arttığını dile getirdi. Bugüne kadar kendisini hep "cahil" olarak gördüğünü anlatan Akın, "Evde, okulda durmadan ders çalıştım. Sonunda da hayalimi gerçekleştirdim. Her işimi kendim halledebiliyorum." dedi.

Kurs arkadaşıyla okula baston yardımıyla gidip gelen Dursun Erkul, açılan kursun herkese örnek olması gerektiğini belirtti. Bu kurslarla okuma yazma oranının yükseldiğini aktaran Erkul, "Okuma yazma kursu açıldığını öğrendiğimde çok sevindim. Büyük bir heyecanla derslerime çalıştım. Artık kimseye muhtaç olmadan okuyup yazabiliyorum. Cumhurbaşkanımız, eşi ve öğretmenlerimiz çocukluk hayallerimize kapı araladı." diye konuştu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Dursun Erkul ve 73 yaşındaki Ümmühani Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğiyle okuryazar olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- Disiplinli şekilde derslere sarıldılar

Asarcık İlkokulu Müdürü Hakan Marmara, okuma yazma öğrenmeleri için görüştükleri Erkul ile Akın'ın hiç düşünmeden kursa kayıt yaptırdığını anlattı.

Onlara kursa gelip gitmeleri için her türlü imkanı sağladıklarına işaret eden Marmara, okuma yazma öğrendikten sonra ikisinin de çok mutlu olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmeni Esin Gül Kılçık ise öğrencilerinin ilk günden itibaren çok çalışkan ve disiplinli şekilde dersleri takip ettiğini, verilen ödevleri günü gününe yaptığını vurguladı.

Öğrencilerine zaman zaman evlerinde de ders verdiğine dikkati çeken Kılçık, "İki teyzemizin de performansları çok iyiydi. Bizim için güzel bir anı oldu. Azimle nelerin başarılabileceğini bize gösterdiler. Okumanın yaşının olmayacağını kanıtladılar." dedi.

