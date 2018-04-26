Okumayı yazmayı öğrenip bayram yaptılar

Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, okuma-yazma kursuna katılıp mezun olan kadınlar için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Okuma Bayramı etkinliğinde konuşan Gölbaşı Şehit Ahmet Demir Ortaokulu Müdürü Mehmet Erdoğan, 43 kadının katıldığı kursun sona erdiğini ifade etti. Kadınları gayretlerinden dolayı kutlayan Erdoğan'ın ardından okuma-yazma öğrenen yetişkinlerin hazırlamış olduğu şiir ve maniler okundu.
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