Okur yazar olma serüvenlerini sahneye taşıdılar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar, geçmişte yaşadıkları sorunları hazırladıkları tiyatro gösterisiyle aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği ve Andırın Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için Şehit Yasin Höbek Yatılı Bölge Ortaokulu'nda tören düzenlendi.
Törende, 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan büyük bölümü kadınlardan oluşan kursiyerlere belgeleri verildi.
Kadın kursiyerler, programda siyah önlük ve beyaz yaka ile çıktıkları tiyatro sahnesinde okuma yazma bilmemenin zorluklarını konu alan gösteri sundu.
Otobüse binmeye çalışan kadınların okuma yazma bilmediği için yaşadıkları zorluklara dikkat çekilen oyunda, daha sonra okul sıralarında eğitim görmeye başlayan oyuncuların yaşadıkları mutluluk aktarıldı.
Gösterileri büyük beğeni toplayan kursiyerleri tebrik eden Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"nde ilçede güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.
Öğretmenlere verdikleri emekten dolayı teşekkür eden Koç, kursiyerlere seslenerek "Buradaki en büyük teşekkürü aslında sizler hak ediyorsunuz. İlkokul, ortaokul çağlarından çok seneler geçmiş olmasına rağmen azim ve kararlılıkla belli bir çalışma disiplini içerisinde okumayı söktünüz. Biz bunun burada kalmasını istemiyoruz. Daha ileri seviyede okumayı sizlerden bekliyoruz. Sizlerle iletişimimiz devam edecek." dedi.
Kursiyerlerden 73 yaşındaki Ömer Bolat ise harfleri bile bilmezken "Okuryazarlık Seferberliği" ile hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Bolat, "Okuma yazma bilmiyordum. Kelimeleri bırak a, b, c bütün harflerin yüzüne alay eder bakardım. Eğri büğrü şekiller çok canımı sıkardı. Şimdi aldığım eğitimle okuma yazmayı öğrendim. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
Mani atışması ve şiirlerin de söylendiği törende belgelerini alan kursiyerler, yazdıkları teşekkür mektubunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılmak üzere Kaymakam Haluk Koç'a teslim etti.
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