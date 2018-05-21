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Okur yazarlık sevincini cübbe giyerek yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Rize'de, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayan 38 kadın, düzenlenen sertifika töreninde cübbe giyip havaya kep fırlattı - MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül: - "Biz bu kurslar vesilesiyle daha çok insanımıza ulaşmak, onlara değişik imkanlar sunmak, onları hayata bağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kültürlerini artırmak için sürekli gayret içerisindeyiz"

RİZE (AA) - Rize ve ilçelerinde okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursu başarıyla tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde il genelinde açılan okuma yazma kurslarına katılan bin 600 kişiden bin 36'sı sertifika almaya hak kazandı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılan sertifika törenine, il merkezi ve ilçelerdeki kursları başarıyla tamamlayanları temsilen belirlenen 38 kadın katıldı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada, bölgede okuma yazma çerçevesi dışında kalmış ve okulla buluşamamış kadınlar arasında çok ciddi bir kesim olduğunu belirtti.

Bu bölgenin coğrafyasının zor olduğuna işaret eden Bektaş, "Biz bin 600 kursiyerimize ulaştık. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bizim çok ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız varmış. İyi ki bu seferberlik başlatıldı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise ilim öğrenmenin yaşının ve zamanının olmadığını söyledi.

İlim öğrenmenin kişiyi hayata, geleceğe hazırlayan en önemli güç ve kaynak olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Bizler her yerde her zaman herkes için eğitimin söz konusu olabileceğine inanan insanlarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlatmış olduğumuz okuma yazma seferberliği çağrısına vatandaşlarımız da karşılık verdi."

Gül, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde pek çok alanda kurslar düzenlediklerini ifade ederek, "Şu an bizim 3 bin 335 kurs çeşidimiz var. Okuma yazma kursu bunlardan biri. Biz bu kurslar vesilesiyle daha çok insanımıza ulaşmak, onlara değişik imkanlar sunmak, onları hayata bağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kültürlerini artırmak için sürekli gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Okuma yazma bilmeyen kişilerin yanı sıra okuma yazma bilenlere yönelik de farklı çalışmaları olduğuna dikkati çeken Gül, sağlık okur yazarlığı, finansal okur yazarlık, ekolojik okur yazarlık, medya okur yazarlığı ve inanç okur yazarlığı gibi alanlarda da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gül, hiç okuma yazma bilmeyenlere bu imkanı sunarken bilen insanlara da en azından hayatı daha anlamlı kılacak bazı kurs ve faaliyetlere katılmaları için gereken ortamı sağlamış olacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 38 kadın cübbe giydi. Sertifikalarını alan kadınlar, hep birlikte keplerini havaya fırlattı.

Törene, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
okuma-yazma seferberliği Okur-Yazar Rize sertifika

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