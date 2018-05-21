Okur yazarlık sevincini cübbe giyerek yaşadılar

Bu bölgenin coğrafyasının zor olduğuna işaret eden Bektaş, "Biz bin 600 kursiyerimize ulaştık. Gerçekten çok büyük bir rakam. Bizim çok ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız varmış. İyi ki bu seferberlik başlatıldı." dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, törende yaptığı konuşmada, bölgede okuma yazma çerçevesi dışında kalmış ve okulla buluşamamış kadınlar arasında çok ciddi bir kesim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde il genelinde açılan okuma yazma kurslarına katılan bin 600 kişiden bin 36'sı sertifika almaya hak kazandı.

İlim öğrenmenin kişiyi hayata, geleceğe hazırlayan en önemli güç ve kaynak olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Bizler her yerde her zaman herkes için eğitimin söz konusu olabileceğine inanan insanlarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlatmış olduğumuz okuma yazma seferberliği çağrısına vatandaşlarımız da karşılık verdi."

Gül, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde pek çok alanda kurslar düzenlediklerini ifade ederek, "Şu an bizim 3 bin 335 kurs çeşidimiz var. Okuma yazma kursu bunlardan biri. Biz bu kurslar vesilesiyle daha çok insanımıza ulaşmak, onlara değişik imkanlar sunmak, onları hayata bağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve kültürlerini artırmak için sürekli gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Okuma yazma bilmeyen kişilerin yanı sıra okuma yazma bilenlere yönelik de farklı çalışmaları olduğuna dikkati çeken Gül, sağlık okur yazarlığı, finansal okur yazarlık, ekolojik okur yazarlık, medya okur yazarlığı ve inanç okur yazarlığı gibi alanlarda da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.