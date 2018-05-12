Okurları kitapla buluşturan fuara yoğun ilgi

Sekmen, kitapla okuyucuyu buluşturmak istediklerini ifade ederek, "Yüce kitabımız, medeniyetimiz 'Oku' diyor. Amacımız halkımızın daha çok kitap okumasını sağlamak. Okuyan mutlaka düşünür ve hayata katkıda bulunur. Kitabın ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya gerek yok. Kitap en büyük dost ve arkadaştır. Ülkemizin okuyan ve düşünen insana ihtiyacı var." dedi.

Geleneksel hale getirdikleri kitap fuarını Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezi olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açtıklarını hatırlatan Sekmen, fuarın Erzurum ve bölge adına hayırlı olmasını diledi.

Açıldığı günden bu yana 70 bin kişinin ziyaret edip kitap alışverişi yaptığı fuarda, kitap satıcıları da okuyucuları da durumdan memnun.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yayıncılar Birliği girişimleriyle Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılan ve 200'ün üzerinde yayınevinin katıldığı fuar, gençler ile vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuarda yazar ve şairler ile kitapseverlerin buluştuğunu anlatan Sekmen, fuara kolay ulaşılabilmesi için kentin muhtelif yerlerinden ulaşım araçları tahsis ettiklerini aktardı.

Sekmen, Erzurum'un kültür, sağlık ve üniversite şehri olduğunu söyleyerek, "Herkesi, hem yazın hem de kışın güzellikleri ile damak tatlarından istifade etmeleri için kentimize davet ediyorum. Fuara çok büyük ilgi var. Hem kitap satan hem alan memnun. İnanıyorum ki fuarımıza her geçen yıl ilgi büyüdükçe devam edecek." diye konuştu.

- "Fuara büyük ilgi var"

Fuara gelen bir yayınevinin koordinatörü Elif Dülger de "Fuara büyük ilgi var. Okur kesiminin bizleri daha çok ziyaret etmesini bekliyoruz. Okurlarla tanışmış olduk. Bizi halk çok sıcak karşıladı. Okurlarımızla bu sene tanışmış olduk, umarım sonraki seneler de okurlarımızla daha çok karşılaşırız. Okurlarımızın fuara gelen yazarlarımızla tanışmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitapsever Gülşah Yılmaz da arkadaşlarıyla kitap almak için fuara geldiklerini belirterek, "Böylesine güzel bir kitap fuarıyla buluşmak bizi çok mutlu etti. Fuarı çok beğendik. Kitaplar çok güzel, uygun fiyata istediğimiz kitapları alabiliyoruz. İnşallah sürekli kitap fuarlarıyla buluşuruz." dedi.

Fuar yarın sona erecek.

